Bivšem predsjedniku Fife su produžili suspenziju: Ne smije biti u nogometu čak 12 godina

Predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije Fife Gianni Infantino pod sve je većim pritiskom nogometnih saveza, ali i Uefe. Infantino se našao u skandalima tijekom Svjetskog prvenstva, a onda se našao u središtu pozornosti nakon što je došao na ideju o prodaji udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva.

Nakon Infantina, i bivši predsjednik Fife Sepp Blatter našao se u fokusu javnosti. Naime, Blatter još uvijek služi svoju zabranu od bilo kakvih aktivnosti u nogometu. Ovaj 90-godišnjak dobio je dvije suspenzije u ukupnom trajanju dužem od 12 godina, što ga udaljava iz sporta do lipnja 2028. godine, prenosi The Mirror.

Blatter je preuzeo vodstvo Fife 1998. i zadržao tu dužnost sve dok nije bio prisiljen podnijeti ostavku u lipnju 2015., nakon što se našao pod istragom SAD-a u sklopu postupka vezanog uz korupciju.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Čini se da moj mandat ne uživa svačiju podršku - izjavio je nakon ostavke.

Kasnije, u prosincu 2015., izrečena mu je osmogodišnja zabrana djelovanja u nogometu, baš kao i bivšem Uefinom predsjedniku Michelu Platiniju. Međutim, njegova zabrana smanjena je na šest godina. Suspenzija je bila povezana s navodnim kršenjem etičkih pravila nakon što je Blatter 2011. godine isplatio 1,3 milijuna funti Platiniju.

Švicarski sud oslobodio ih je optužbi za korupciju povezanim top isplatom, ali Blatter je već donio odluku o povlačenju iz Fife. Infantino je preuzeo njegovu dužnost u veljači 2016.

Blatter je u ožujku 2021. dobio dodatnu suspenziju. Izrečena mu je zabrana bavljenja tim sportom u trajanju od još šest godina i osam mjeseci, koja stupa na snagu nakon isteka njegove prvotne suspenzije u listopadu 2021., čime je udaljen iz nogometa sve do lipnja 2028.