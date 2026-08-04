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SEPP BLATTER

Bivšem predsjedniku Fife su produžili suspenziju: Ne smije biti u nogometu čak 12 godina

Piše Issa Kralj,
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Bivšem predsjedniku Fife su produžili suspenziju: Ne smije biti u nogometu čak 12 godina
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Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
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Infantino pod pritiskom, a Blatter i dalje plaća cijenu skandala: bivši šef Fife ostaje izvan nogometa do 2028.

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Predsjednik krovne svjetske nogometne organizacije Fife Gianni Infantino pod sve je većim pritiskom nogometnih saveza, ali i Uefe. Infantino se našao u skandalima tijekom Svjetskog prvenstva, a onda se našao u središtu pozornosti nakon što je došao na ideju o prodaji udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva. 

Nakon Infantina, i bivši predsjednik Fife Sepp Blatter našao se u fokusu javnosti. Naime, Blatter još uvijek služi svoju zabranu od bilo kakvih aktivnosti u nogometu. Ovaj 90-godišnjak dobio je dvije suspenzije u ukupnom trajanju dužem od 12 godina, što ga udaljava iz sporta do lipnja 2028. godine, prenosi The Mirror.

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Blatter je preuzeo vodstvo Fife 1998. i zadržao tu dužnost sve dok nije bio prisiljen podnijeti ostavku u lipnju 2015., nakon što se našao pod istragom SAD-a u sklopu postupka vezanog uz korupciju.

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Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Čini se da moj mandat ne uživa svačiju podršku - izjavio je nakon ostavke. 

Kasnije, u prosincu 2015., izrečena mu je osmogodišnja zabrana djelovanja u nogometu, baš kao i bivšem Uefinom predsjedniku Michelu Platiniju. Međutim, njegova zabrana smanjena je na šest godina. Suspenzija je bila povezana s navodnim kršenjem etičkih pravila nakon što je Blatter 2011. godine isplatio 1,3 milijuna funti Platiniju. 

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Švicarski sud oslobodio ih je optužbi za korupciju povezanim top isplatom, ali Blatter je već donio odluku o povlačenju iz Fife. Infantino je preuzeo njegovu dužnost u veljači 2016. 

Blatter je u ožujku 2021. dobio dodatnu suspenziju. Izrečena mu je zabrana bavljenja tim sportom u trajanju od još šest godina i osam mjeseci, koja stupa na snagu nakon isteka njegove prvotne suspenzije u listopadu 2021., čime je udaljen iz nogometa sve do lipnja 2028.

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