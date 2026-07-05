Bivši engleski golman: 'Igrači Paragvaja bili su sramota. Pola njih bih odvukao s terena...'

Francuska je izborila plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je golom Mbappéa s bijele točke u 70. minuti pobijedila Paragvaj. Paragvajci su jako dugo držali otpor protiv favoriziranih Francuza, ali utakmicu su obilježili grubi startovi južnoameričke reprezentacije kojoj tijekom utakmice nije dosuđen niti jedan žuti karton. Na kraju utakmice kapetan 'trikolora', ujedno i jedini strijelac, Kylian Mbappé odbio je pružiti ruku golmanu Paragvaja Orlandu Gillu.

Utakmicu osmine finala u vrućoj Philadelphiji komentirao je bivši engleski golman Joe Hart koji je za BBC prozvao igrače Paragvaja 'sramotnima'.

- Sviđa mi se kako se Mbappé ponašao na ovoj utakmici. Igrači Paragvaja napadali su ga od prve minute. Kad se on smijao protivnicima, bilo mu je dopušteno biti arogantan, no igrači Paragvaja večeras su bili prava sramota. Da igraju za moju momčad, pola njih bih odvukao s terena - rekao je, a onda je komentirao odluke glavnog suca Ilgiza Tantasheva.

Foto: JAMES LANG

- Nikada ne bih želio pobijediti na taj način niti igrati nogomet na takav način. Sudac nimalo nije pomogao situaciji. Činjenica da nijedan Paragvajac nije dobio javnu opomenu tijekom 90 minuta igre doista je nevjerojatna - zaključio je.

U četvrtak 9. srpnja od 22 sata Francusku čeka utakmica protiv Maroka i borba za plasman u polufinale.