Bivši F1 vozač: 'Čujem da Schumi sjedi za stolom za večerom...'

Michael Schumacher (54) nastradao je prije deset godina na skijanju u francuskim Alpama. Tjedni, mjeseci i godine prolaze, ali pozitivne vijesti o stanju sedmerostrukog svjetskog prvaka u Formuli 1 - ne dolaze.

Foto: firo Sportphoto/DPA

Tako se Schumijev bivši menadžer pomirio s time da ga vjerojatno više nikad neće vidjeti, njegov brat Ralf priželjkuje da se stvari vrate na staro, a o Michaelovoj situaciji zadnji je pričao bivši F1 vozač, Johnny Herbert (59), koji je vozio od 1989. do 2000. i pobijedio tri utrke.

- Informacije koje čujem su samo iz druge ruke. Od onih iz F1 čujem kako sjedi za stolom za večeru, ali ne znam je li to istina. Mogu samo čitati između linija - rekao je Herbert i pesimistično zaključio...

Foto: firo Sportphoto/DPA

- Nismo puno čuli od njegove obitelji, jasno je i zašto. To je uvijek bio način njega i njegove obitelji, vrlo su privatni i tajnoviti. To se prenosi još iz dana kada se utrkivao. Mislim da se situacija nije razvila u smjeru za koji se mnogi od nas diljem svijeta nadamo. Svi mi voljeli bi znati da situacija ide prema boljem, ali s obzirom da nemamo nikakvu informaciju, možemo samo pretpostaviti kako još nije u položaju u kojem postoji šansa za oporavak.

'Schumacher je vjerojatno u istoj situaciji'

Herbert pretpostavlja kako obitelj čeka razvoj u znanosti.

- Po mom mišljenju, moram to istaknuti zato što nismo ništa čuli od obitelji, sve upućuje na to da je vjerojatno u sličnoj situaciji kao što je bio i odmah nakon nesreće. Čini se kako se nisu puno pomaknuli s te točke, ako i uopće. Pretpostavljam kako obitelj čeka da znanost izmisli nešto što će, nadamo se, vratiti Michaela kojeg smo svi znali. To želimo vidjeti više od svega.

Foto: firo Sportphoto/DPA

Michaela mogu posjetiti samo članovi obitelji i nekoliko pojedinaca u koje obitelj Schumacher ima iznimno povjerenje.

- Do njega može samo obitelj i nekoliko pojedinaca u koje imaju vrlo visoko povjerenje. Čuo sam kako je Ross (Brawn, bivši šef Ferrarija, op. a.) otišao do njega, Jean Todt i Gerhard Berger. To je to, koliko ja znam - zaključio je Herbert.