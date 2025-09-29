Bivši igrači Hajduka briljiraju: Letici desetka, Vuškovića hvale, Nejašmić je bio igrač utakmice

Bio je ovo odličan tjedan za bivše igrače Hajduka, čak četvorica su odradila savršene utakmice i zaradila odlične ocjene i priznanja za svoje momčadi. Karlo Letica i Mario Vušković dobili su savršene ocjene, Darko Nejašmić proglašen je igračem utakmice, a Karlo Sentić igračem mjeseca...

Karlo Letica (28) dobio je savršenu ocjenu 10 za obrane u remiju njegovog Lausannea protiv Siona (0-0). Čista mreža, osam obrana, od čega sedam unutar kaznenog prostora, jedno uspješno istrčavanje, 72% točnih dodavanja i 12 od 19 točnih dugih lopti donijele su nekadašnjem čuvaru Hajdukove mreže savršenu ocjenu 10 na SofaScoreu. Letica brani odlično, što nije prošlo nezapaženo, pa ga je izbornik Zlatko Dalić uvrstio među kandidate za reprezentaciju. Mnoge je poziv Letici iznenadio, ali ne i one koji pažljivije prate švicarsko prvenstvo i Lausanne za koji je Letica branio vrlo dobro cijelu prošlu sezonu i bio u idealnoj momčadi švicarske lige, a s dobrim obranama je nastavio i na početku ove sezone, u kojoj će Lausanne igrati skupine Konferencijske lige.

Zagreb: Polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, NK Lokomotiva - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Foto: Sofascore

Jako dobar bio je Luka Vušković (18), mladi stoper briljirao je u remiju HSV-a na gostovanju kod Union Berlina (0-0). Vušković je odigrao odličnu utakmicu, dobio je 18 od 20 zračnih i jedan od tri duela na zemlji, otklonio je ukupno 12 opasnosti, imao je jedno ključno dodavanje te 88/101 točnih dodavanja, što mu je donijelo odličnu ocjenu 8.3. Vušković je standardan u dresu HSV-a, a ocjena 8.3 nije mu najveća koju je dobio, u nedavnoj pobjedi protiv Heidenheima zaslužio je ocjenu 9.2. HSV je nakon povratka u elitno društvo njemačkog nogometa trenutno u sredini prvenstvene ljestvice s pet osvojenih bodova iz pet susreta, Vušković je standardan a vratio se i na popis izbornika Dalića za dva ogleda s Češkom i Gibraltarom u listopadu. Mnogi u njemu i Jošku Gvardiolu vide idealan par stopera za budućnost hrvatske reprezentacije.

Luka Vušković pogotkom Osijeku postao najmlađi strijelac u povijesti Hajduka | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Odlične nastupe upisao je i još jedan bivši golman koji je ponikao na Poljudu, Karlo Sentić (24) dobio je vrijedno priznanje u Mađarskoj. Golman Diósgyõra dobio je nagradu stručnog žirija za najbolju obranu u kolovozu, a navijači Diósgyõra su ga izabrali igrača mjeseca.

Velika Gorica: HNK Gorica i HNK Hajduk u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Foto: Sofascore

Za kraj izdvojimo i Darka Nejašmića koji se na kraju prijelaznog roka vratio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Europu i potpisao za nizozemskog prvoligaša NEC iz Nijmegena. Debitirao je Nejašmić prije dva tjedna u porazu protiv PSV-a, odigrao je svega 11 minuta, potom je prošloga tjedna odigrao pola sata i bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi koja je nakon 3-0 umalo stigla do izjednačenja protiv Heerenveena, da bi prošlog vikenda po prvi put odradio cijeli susret u pobjedi nad AZ Alkmaarom (2-1) i bio proglašen igračem utakmice, a NEC se približio vrhu prvenstvene ljestvice.

Foto: NEC