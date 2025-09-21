Obavijesti

Vušković frapirao nogometne sladokusce prvijencem za HSV: Ma, on je novi Sergio Ramos!

Vušković frapirao nogometne sladokusce prvijencem za HSV: Ma, on je novi Sergio Ramos!
Vušković je nakon utakmice snimljen s bandažiranom desnom rukom, a tvrdi kako je vjerojatno slomio kažiprst i srednji prst, koji su mu bili imobilizirani

Tek mu je 18 godina, ali karijera mladog hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića uzlijeće strjelovitom putanjom. HSV je teško nastradao do Bayerna (0-5) u Vuškovićevom debiju, ali je mladi "vatreni" imao sjajnu predstavu u prvoj utakmici pred domaćim navijačima na Volksparkstadionu.

Vušković je zabio prvijenac za njemački klub, ali nije pošteno njegov nastup reducirati samo na sjajan gol kojeg je zabio u 42. minuti. Luka je u 90 minuta imao 14 uspješnih obrambenih reakcija, jednom je intervenirao na liniji svojeg gola, blokirao je dva protivnička udarca i pokupio je sedam lopti uz osam od deset uspješnih duela. Uz sve to, uspješno je odigrao 54 od 66 dodavanja, najviše u svojoj momčadi.

Luka Vušković: Nadam se da ću i iduće sezone biti u HSV-u. A brat Mario neka slobodno uzme broj
Luka Vušković: Nadam se da ću i iduće sezone biti u HSV-u. A brat Mario neka slobodno uzme broj

Još ljetos, na pripremama s novim trenerom Thomasom Frankom, Vušković je oduševio navijače Spursa. Mnogi su se nadali kako će ostati u Londonu, ali mladi Hrvat priznao je kako ima još za učiti i da nije na razini prvotimaca, Cristiana Romera (27) i Mickyja van de Vena (24), koji su i znatno iskusniji igrači.

Na Vuškovićev račun nastavljaju stizati pohvale oduševljenih fanova Spursa i HSV-a, ali i nogometnih sladokusaca koji su oduševljeni njegovim razvojem.

  • "Ovaj dečko ima ozbiljan potencijal"
  • "Morate ga probati u ulozi napadača, pa on je zabijao golove i dok je bio na posudbi u Belgiji prošle sezone."
  • "Fantastičan talent. Vušković će sljedeće sezone biti s prvom momčadi Tottenhama.
  • "On je mladi Sergio Ramos."
  • "Generacijski talent."
  • "Ovaj je mladić nevjerojatan. Ne mogu čekati njegov povratak u Tottenham."
  • "On će se cementirati u prvih 11 Tottenhama iduće godine ako je Frank (trener Spursa, op. a.) pametan."
  • "Ajme, što smo mi doveli u Tottenham."

Vušković je nakon utakmice snimljen s bandažiranom desnom rukom, a tvrdi kako je vjerojatno slomio kažiprst i srednji prst, koji su mu bili imobilizirani.

- Nakon što sam promašio veliku priliku, glupo sam udario u stativu. Vjerojatno sam slomio dva prsta - rekao je.

