NAPUŠTA PORTUGAL

Bivši mladi reprezentativac i stoper Hajduka odlazi u Tursku

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Split: U 18. kolu Supersport HNL-a sastali se Hajduk i Šibenik | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ponosan sam na sve što smo zajedno postigli. Te trenutke i uspomene ću zauvijek nositi u sebi i nikada  ih neću zaboraviti, izjavio je Toni Borevković.

Hrvatski nogometni branič Toni Borevković otišao je iz portugalskog prvoligaša Vitorije Guimaraes nakon 100 nastupa u turski Samsunspor.

"Vitoria i Samsunspor postigli su sporazum o prelasku Borevkovića. On je prihvatio ponuđene uvjete i raskinuo ugovor koji je vrijedio do kraja godine", izvijestio je klub sa sjevera Portugala. Nije naveo za koliki je iznos prodao stopera čiju vrijednost specijalizirana stranica Transfermarkt procjenjuje na 5 milijuna eura.

- Zahvalni smo mu na predanosti i posvećenosti te mu želimo sve najbolje u budućnosti - poručila je Vitoria.

Borevković, koji je od 2022. do 2023. bio na posudbi u splitskom Hajduku, prošle sezone je bio u početnom sastavu ekipe iz grada Guimaraesa. Putem Instagrama je naveo da mu je bila čast predstavljati taj "sjajni klub“.

- Ponosan sam na sve što smo zajedno postigli. Te trenutke i uspomene ću zauvijek nositi u sebi i nikada  ih neću zaboraviti - izjavio je 28-godišnji stoper.

Nakon dolaska u Tursku, gdje je potpisao trogodišnji ugovor, rekao je da počinje novo poglavlje u karijeri.

- Sretan sam što sam ovdje te se veselim svakom trenutku na ovom putovanju - poručio je po dolasku u prvoligaša Samsunspor.

Samsunspor je u subotu pobijedio na gostovanju s 1-0 Kocaelispor za koji je igrao hrvatski napadač Bruno Petković, pristigao ondje iz zagrebačkog Dinama. Vitoria je, pak, u svom prvenstvu bila bolja s 3-2 od Estorila.

Borevković je tijekom karijere igrao i za portugalski Rio Ave i hrvatski Rudeš, a bio je i u podmlatku zagrebačkog Dinama.

