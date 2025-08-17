Povratak HNL realnosti: Bamba i hajduci sad se moraju iskupiti

Velika Gospa je iza nas, kao i nastup Hajduka u Europi. Nakon pobjede (2-1) na Poljudu trebali su izabranici Gonzala Garcije barem do remija u Tirani protiv Dinama za prolaz u play-off Konferencijske lige, ali to se nije dogodilo, već su nakon 120 minuta u Tirani izgubili 3-1 i tako ponovno ispali iz Europe. Posljednji su put u skupinama u Europi igrali u sezoni 2010./2011., odnosno još prije 15 godina, kad se i nisu proslavili. No da svaki put ne ulazimo u povijesne priče... Treba priznati da ni sadašnjost nije bajna.

Rekao je novi sportski direktor Goran Vučević da će ovo biti sezona stabilizacije, a navijači nemaju što drugo nego mu vjerovati. Istina je da su neki igrači "oživjeli" pod Urugvajcem na klupi, posebice se tu ističu Abdoulie Sanyang Bamba (26) i Yassine Benrahou (26). Gambijac je prošle sezone pod Gennarom Gattusom izgledao poprilično loše, a momčad s Poljuda je za njega platila basnoslovnih 700 tisuća eura. Usput budi rečeno, otprilike je to bila plaća Filipa Uremovića (28), kojega se naprasno prodalo u Japan kako bi se rasteretio budžet, pa Bambine igre svakako nisu opravdavale tu cijenu.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk - Gorica (2-0)

Pokretanje videa... 00:50 Sažetak Hajduk - Gorica 2:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Priča je sad druga, jedan je od najboljih igrača Hajduka ove sezone. Dribla, sprinta, ubacuje, zabija, sve je radio vrhunski, ali onda mu je došla "žuta minuta" u Tirani, gdje je ostavio momčad na cjedilu i dobio crveni karton. Da, možda su ranije trebali reagirati i s klupe, svi smo vidjeli da Bamba i previše želi tu pobjedu pa je završio na ranijem hlađenju, ali nema sad smisla gledati što bi bilo kad bi bilo.

Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Stvari su jasne, što god da žele napraviti, morat će biti u HNL-u i Kupu, a nadati se tituli kao prošle sezone ipak zvuči kao nemoguća misija. Pitanje je tu i Marka Livaje (31), koji u četiri utakmice ove sezone nije zabio gol, a još dvije je propustio zbog suspenzije. Sad uz sebe ima momčad koja bi ga mogla popratiti, ali u novom stilu igre još nije došao do izražaja. S "bilima" ima ugovor još dvije godine, a ako bi netko trebao povesti Hajduk u pohod na nedosanjani san, to je sigurno njihova "desetka".

Izazovna je sezona pred Hajdukom, ali budimo realni, koja nije bila. U dvije utakmice na početku prvenstva imaju dvije pobjede, a treća jednostavno mora doći. Protivnik je Slaven Belupo u trećem kolu HNL-a od 21 sat na Poljudu uz prijenos na MaxSport 1 programu. A to je utakmica koja se mora pobijediti kako bi se zadržao mir u kući jer je velika čast, ali i izazov zato što te svjetina koja ti u jednom trenutku pruža nezamislivu podršku vrlo brzo “razapne”...