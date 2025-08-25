Obavijesti

SLOMIO SE NAKON MEČA

Bivši najbolji tenisač na svijetu urlao na suca i razbijao rekete: 'Jesi muškarac, zašto se treseš?'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Dramatični kaos na US Openu! Medvedev poludio zbog fotografa, žestoko se svađao sa sucem, ali Bonzi ga zapanjujuće srušio u pet setova. Emotivni slom ruskog tenisača

Bivši prvak i miljenik njujorške publike, Daniil Medvedev (29) završio je svoj nastup na US Openu. već u prvom kolu. U meču prepunom drame, nevjerojatnih preokreta i bizarnih scena na stadionu Louis Armstrong, bolji od njega bio je Francuz Benjamin Bonzi nakon pet setova, rezultatom 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Ipak, sam rezultat ostao je u sjeni kaosa koji je izazvao jedan fotograf i eksplozivna reakcija ruskog tenisača koja je meč odvela u neočekivanom smjeru.

Sve se odigralo u trećem setu pri rezultatu 5-4 za Bonzija, koji je servirao za meč. Nakon što je promašio prvi servis, na teren je, između dva poena, zakoračio fotograf u pokušaju da pronađe bolju poziciju.

Ta odluka izazvala je potpuni bijes kod Medvedeva, koji je do tog trenutka bio relativno miran.

Medvedev je u bijesu jurnuo prema sudačkoj stolici i započeo žestoku raspravu s Allensworthom.

- Jeste li vi muškarac? Zašto se tresete? - vikao je Rus, a zatim se okrenuo prema kameri i poručio...

U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

- Ljudi, on želi ići kući. Plaćen je po meču, a ne po satu! - referirao se i na ranije kritike koje je na račun istog suca iznio američki tenisač Reilly Opelka.

No, tu nije stao. Medvedev je preuzeo ulogu redatelja, gestikulirajući rukama i potičući publiku na zviždanje i negodovanje. Stadion je proključao, a meč je bio prekinut na više od šest minuta dok se situacija nije smirila. 

Preokret, pa konačni pad

Kaos je potpuno dekoncentrirao Bonzija. Kada je napokon dobio priliku servirati, publika je i dalje glasno negodovala. Napravio je dvostruku servis pogrešku, izgubio gem, a potom i treći set u tie-breaku. Medvedev je iskoristio momentum i "pomeo" Francuza u četvrtom setu sa 6-0, pa se činilo da je potpuni preokret neizbježan.

U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Međutim, Bonzi je pokazao nevjerojatnu mentalnu snagu. U odlučujućem petom setu uspio se pribrati, dvaput je oduzeo servis Medvedevu i na kraju slavio u jednoj od najluđih pobjeda svoje karijere. "Atmosfera je bila divlja. Nikada nisam doživio ništa slično. Bilo je nevjerojatno bučno, ali pokušao sam ostati miran", izjavio je Francuz.

Emotivni slom i gorka godina

Poraz je teško pao Medvedevu. Umjesto da napusti teren, ostao je sjediti na klupi, vidno potresen. U naletu frustracije, uzeo je reket i počeo ga divljački udarati o metalnu klupu dok ga nije potpuno uništio, pri čemu je ozlijedio i prst.

U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
U.S. Open
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Šesterostruki Grand Slam finalist potom se slomio i zaplakao dok je Bonzi davao pobjednički intervju.

Ovaj poraz zaokružio je katastrofalnu Grand Slam sezonu za Medvedeva, u kojoj je ostvario samo jednu pobjedu na četiri najveća turnira. 

Incident je imao posljedice i za glavnog aktera iz sjene – fotografa, kojem je Američki teniski savez (USTA) oduzeo akreditaciju za turnir iduće godine. Za Medvedeva, ovo je bio samo još jedan turbulentan i na kraju gorak trenutak u njegovoj složenoj vezi s US Openom i njegovom publikom.
 

