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PODRŽAO HRVATA

Bivši protivnik Cro Copa: Hrga je izdržljiv i dokazan, pobijedit će britanskog 'Mike Tysona'

Piše Domagoj Vugrinović,
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Bivši protivnik Cro Copa: Hrga je izdržljiv i dokazan, pobijedit će britanskog 'Mike Tysona'
Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Neće srljati i praviti gluposti, neće napraviti glupost. A ima stvarno dobar udarac. Vidjet ćemo gdje je Itauma, sada kada stane pred borcem koji je među deset najboljih, rekao je Miller

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Filip Hrgović i Moses Itauma trebali bi se boriti 8. kolovoza u londonskoj O2 Areni. Meč bi mogao biti jedan od najvažnijih u karijeri hrvatskog teškaša, ali i prvi pravi ispit za mladog Britanca kojeg boksački svijet već dulje vrijeme vidi kao buduću zvijezdu divizije.

Itauma u profesionalnoj karijeri ima omjer 14-0, uz 12 pobjeda nokautom. Većinu suparnika riješio je vrlo rano, a među njima je bio i Dillian Whyte. U posljednjem nastupu zaustavio je Jermainea Franklina u šestoj rundi i tako postao prvi boksač kojem je to uspjelo protiv Amerikanca. Ipak, sve se češće postavlja pitanje kako bi izgledao protiv protivnika koji može izdržati pritisak, odgovoriti na udarce i ostati opasan i nakon prvih teških razmjena.

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Upravo zato Hrgović za Itaumu predstavlja drukčiji izazov. Sesvećanin se vratio u dobar ritam nakon poraza od Daniela Duboisa u lipnju 2024. godine. Nakon toga je jednoglasnom odlukom pobijedio Joea Joycea, potom i Davida Adeleyea, a u svibnju je za manje od tri runde završio posao protiv Davea Allena. Time se ponovno nametnuo kao protivnik kojeg mladi teškaši u usponu teško mogu zaobići bez ozbiljnog rizika.

Američki teškaš Jarrell "Big Baby" Miller, Hrgovićev prijatelj i bivši sparing-partner, smatra da bi hrvatski boksač mogao pokazati gdje se Itauma trenutačno doista nalazi. Miller je ranije dijelio ring i s Mirkom Filipovićem, od kojeg je izgubio prije 12 godina, a sada otvoreno podržava Hrgovića u mogućem velikom meču u Londonu.

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Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

- Hrgović je vrlo izdržljiv borac i dokazao se u ratu. Neće srljati i praviti gluposti, neće napraviti glupost. A ima stvarno dobar udarac. Vidjet ćemo gdje je Itauma, sada kada stane pred borcem koji je među deset najboljih. Iskreno, svi njegovi dosadašnji protivnici prerano su predali - rekao je Miller u Second Out podcastu i dodao:

- Jermaine Franklin se pojavio u želji da Itaumu prebije i sruši. Ali nekako sam osjećao da on nije bio pravi u toj borbi, ali vidjet ćemo što Mosesu donosi sljedeći meč. Blizak sam s Hrgovićem. On je jedan od mojih prijatelja. Trenirali smo na Floridi i puno puta sparirali. Moram podržati svog prijatelja. Navijat ću za Hrgovića.

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