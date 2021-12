Srbiju ne vidim u finalu, već kao osvajače Davis Cupa. To osjećam kao kreator reprezentacije koja je osvojila 'Salataru', ali i kreator najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića, rekao je prije polufinalnog ogleda protiv Hrvatske u DC-u bivši izbornik srpske reprezentacije Bogdan Obradović.

Dan nakon velike pobjede naših tenisača i ulaska u finale Davis Cupa možemo reći da je bivši srpski izbornik 'promašio ceo fudbal'. Da, Srbija je na papiru bila jača od Hrvatske, prema kladionicama i gotovo svim anketama na društvenim mrežama veliki favorit, ali nešto se tu na kraju pitalo i naše tenisače.

- Marin Čilić nije ništa napravio cijele godine, to više nije on nego neki tenisač koji se zove kao on. Druga dvojica u singlu su smiješna, iza 200. mjesta su. Deset smo puta jači od Hrvatske - samouvjeren je bio Obradović.

Naš Marin nije mogao parirati najboljem svjetskom tenisaču, ali Borna Gojo je, opet i svakako nezasluženo, bio uvelike podcijenjen.

- Gojo je veoma motiviran, ali ne shvaća da dolazi u zonu gdje igraju lavovi i tigrovi. U prethodnim je mečevima pobijedio hijene, a sad će igrati sa bengalskim tigrovima. U polufinalu je to već ozbiljna priča. Ne mogu to ponoviti protiv Srbije, odigrati kao što su ranije. Da se ne zanose - rekao je Obradović za Žurnal.

I nisu se zanosili. Borna Gojo proslavio je pobjedu protiv Dušana Lajovića kao da mu je to bila najnormalnija i najobičnija pobjeda u karijeri, ostao čvrsto na zemlji i nastavio bodriti momčad. A na kraju su Nikola Mektić i Mate Pavić sve odveli u finale. Na čelu s izbornikom Vedranom Martićem te uvijek spremnim Ninom Serdarušićem, 'otpisani na startu' kreću po treću 'Salataru'.