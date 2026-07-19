Bivši sudac SP-a: 'Teorije zavjere o Messiju su besmislice'

Darren Cann, bivši pomoćni sudac koji je sudio na SP-ima 2010. i 2014. u timu s Howardom Webbom, odbacio je teorije zavjere o sudačkoj pristranosti na ovom Mundijalu.

- Sugestija da suci rade na nekom planu kako bi Messi došao do finala jednostavno nije istinita. Potpuno su odvojeni od Fife, u zasebnom trening kampu, bez ikakvog kontakta s Izvršnim odborom - poručio je bivši sudac.

Dodao je da čak i on kao navijač Engleske razočaran ispadanjem, ali da razlog nije sudac, prenosi BBC. Upozorio je i na štetu koju teorije zavjere nanose.

- One dovode do zlostavljanja sudaca i prijetnji njihovim obiteljima. Pogreške se dogode, naravno, ali one se ne zbrajaju u zavjeru - rekao je.

Premier League assistant referee Darren Cann officiated his final professional match yesterday.



He did this job at the top level for 25 years... officiating over 1,000 matches, including a record 579 Premier League games. 👏❤️ pic.twitter.com/hUm2mDbyT2 — EuroFoot (@eurofootcom) April 13, 2025

Englez je bio sudačke ekipe u finalu SP-a 2010. između Španjolske i Nizozemske, pa zna što suci prolaze. Za slovenca Slavka Vinčića, koji vodi nedjeljno finale, poručio je da ga neće zanimati tko pobjeđuje.

- Jedino što će ga zanimati jest sići s terena bez netočnih odluka koje utječu na rezultat - zaključio je.