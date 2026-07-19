Obavijesti

Sport

Komentari 2
NIJE SRETAN

Ljutiti Deschamps: Trebao sam izvaditi osmoricu nakon 4-0!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Ljutiti Deschamps: Trebao sam izvaditi osmoricu nakon 4-0!
3
Foto: Sam Navarro/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Neću sad rješavati račune. Savršeno poznajem moje igrače i neću upirati prstima. Jasno je da im je trebalo vremena da prihvate poraz u polufinalu, ali greška je moja. Trebao sam donijeti neke druge odluke, rekao je

Admiral

Bilo bi bolje da smo završili na trećem mjestu, ali to nije bilo moguće nakon katastrofalnog prvog poluvremena, priznao je francuski izbornik Didier Deschamps, koji se oprostio od klupe nakon utakmice za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Deschamps je preuzeo "trikolore" 2012. godine u kriznom razdoblju, a Francusku je vratio u nogometnu elitu.

Najprije je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine, a dvije godine kasnije odveo je reprezentaciju do trećeg naslova svjetskog prvaka. Taj je uspjeh skoro ponovio četiri godine kasnije u Katru, ali su njegovi izabranici izgubili u raspucavanju jedanaesteraca od Argentine. 

PLJUŠTE REAKCIJE NA PORAZ Francuski mediji: 'Pravi fijasko'. 'Raspad sistema i poniženje'
Francuski mediji: 'Pravi fijasko'. 'Raspad sistema i poniženje'

Francuzi su sjajno izgledali na ovom Mundijalu i po mnogima su bili prvi favorit za zlato, ali Španjolci su ih nadigrali i zasluženo izborili finale. I izgleda kako je razočarenje bilo golemo među Francuzima, jer su Deschampsovi igrači odigrali katastrofalno prvo poluvrijeme u utakmici za broncu protiv Engleske, koja je nakon 45 minuta vodila čak 4-0!

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: Sam Navarro/REUTERS

- Vrlo neobičan dan. Moj stožer i ja pripremali smo se i bili usredotočeni na ovu utakmicu. Bio sam pomalo frustriran nakon prvih 45 minuta, ali smo s ponosom skoro nadoknadili nemogući zaostatak. Drugo poluvrijeme bolje je predstavilo francusku reprezentaciju i ono za što je bila sposobna na ovom Svjetskom prvenstvu. Igrali smo dobar nogomet i zabili puno golova s Kylianom na čelu. Razočarenje je veliko, ali igrali smo protiv bolje momčadi - priznao je Deschamps.

GOLIJADA U MIAMIJU KAKVA UTAKMICA! Nogometna poslastica Engleske i Francuske oborila rekord star 68 godina
KAKVA UTAKMICA! Nogometna poslastica Engleske i Francuske oborila rekord star 68 godina

Otkrio je koliko mu je ta utakmica značila na osobnoj razini.

- Prvi put sam pomislio kako mi je ovo zadnji put da ovo radim (vodi reprezentaciju, op. a.). Dobio sam puno poruka, a nekoliko njih me i rasplakalo. Nemojte pitati čije poruke ili zašto, to su ljudi koji mi puno znače. Došao je kraj nečega što sam predstavljao najbolje što mogu. Oduvijek mi je reprezentacija bila iznad svega i to govorim i svojim igračima. Mogu biti u najvećim svjetskim klubovima, ali ne postoji ništa veće i bolje od reprezentacije i ponosim se što sam ih toliko dugo služio. Prema nekima i predugo. 

FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England
Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Otkrio je što je pošlo po zlu u prvom poluvremenu.

- Neću sad rješavati račune. Savršeno poznajem moje igrače i neću upirati prstima. Jasno je da im je trebalo vremena da prihvate poraz u polufinalu, ali greška je moja. Trebao sam donijeti neke druge odluke prije početka utakmice. Mislim da bi bolje završilo. Neki igrači definitivno su mogli više - rekao je i dodao...

KRITIZIRAO SUIGRAČE VIDEO Veznjak Francuske oštro: 'Ovo još nisam vidio. Sramota'
VIDEO Veznjak Francuske oštro: 'Ovo još nisam vidio. Sramota'

- Htio sam rotirati sastav, smatrao sam da je to logična stvar. Neki igrači su igrali jako malo, ili nisu uopće. Teško je na ovoj razini, ali nisam mogao ni zamisliti da će prvo poluvrijeme onako završiti. Trebao sam napraviti osam zamjena na poluvremenu, ali i četiri je bilo puno - zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Alen Halilović ima novi klub, u Dinamo će doći mladi talent iz francuskog PSG-a

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Ostale su još dvije utakmice

SP 2026. ulazi u posljednji vikend, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'
NAJBOLJI SUSRET SP-A

Francuska - Engleska 4-6: Kakva utakmica u Miamiju! Ljepotica prvenstva i bronca za 'tri lava'

Najbolju utakmicu SP-a odigrali su Francuzi i Englezi. Za 'tri lava' zabio je hat-trick Saka te po gol Rice, Konsa i Bellingham. Za 'trikolore' su pogodili Mbappe (x2), Dembele i Barcola; Engleska je pobjedom osvojila broncu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026