Ljutiti Deschamps: Trebao sam izvaditi osmoricu nakon 4-0!

Bilo bi bolje da smo završili na trećem mjestu, ali to nije bilo moguće nakon katastrofalnog prvog poluvremena, priznao je francuski izbornik Didier Deschamps, koji se oprostio od klupe nakon utakmice za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu. Deschamps je preuzeo "trikolore" 2012. godine u kriznom razdoblju, a Francusku je vratio u nogometnu elitu.

Najprije je osvojio srebro na Europskom prvenstvu u Francuskoj 2016. godine, a dvije godine kasnije odveo je reprezentaciju do trećeg naslova svjetskog prvaka. Taj je uspjeh skoro ponovio četiri godine kasnije u Katru, ali su njegovi izabranici izgubili u raspucavanju jedanaesteraca od Argentine.

Francuzi su sjajno izgledali na ovom Mundijalu i po mnogima su bili prvi favorit za zlato, ali Španjolci su ih nadigrali i zasluženo izborili finale. I izgleda kako je razočarenje bilo golemo među Francuzima, jer su Deschampsovi igrači odigrali katastrofalno prvo poluvrijeme u utakmici za broncu protiv Engleske, koja je nakon 45 minuta vodila čak 4-0!

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- Vrlo neobičan dan. Moj stožer i ja pripremali smo se i bili usredotočeni na ovu utakmicu. Bio sam pomalo frustriran nakon prvih 45 minuta, ali smo s ponosom skoro nadoknadili nemogući zaostatak. Drugo poluvrijeme bolje je predstavilo francusku reprezentaciju i ono za što je bila sposobna na ovom Svjetskom prvenstvu. Igrali smo dobar nogomet i zabili puno golova s Kylianom na čelu. Razočarenje je veliko, ali igrali smo protiv bolje momčadi - priznao je Deschamps.

Otkrio je koliko mu je ta utakmica značila na osobnoj razini.

- Prvi put sam pomislio kako mi je ovo zadnji put da ovo radim (vodi reprezentaciju, op. a.). Dobio sam puno poruka, a nekoliko njih me i rasplakalo. Nemojte pitati čije poruke ili zašto, to su ljudi koji mi puno znače. Došao je kraj nečega što sam predstavljao najbolje što mogu. Oduvijek mi je reprezentacija bila iznad svega i to govorim i svojim igračima. Mogu biti u najvećim svjetskim klubovima, ali ne postoji ništa veće i bolje od reprezentacije i ponosim se što sam ih toliko dugo služio. Prema nekima i predugo.

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Otkrio je što je pošlo po zlu u prvom poluvremenu.

- Neću sad rješavati račune. Savršeno poznajem moje igrače i neću upirati prstima. Jasno je da im je trebalo vremena da prihvate poraz u polufinalu, ali greška je moja. Trebao sam donijeti neke druge odluke prije početka utakmice. Mislim da bi bolje završilo. Neki igrači definitivno su mogli više - rekao je i dodao...

- Htio sam rotirati sastav, smatrao sam da je to logična stvar. Neki igrači su igrali jako malo, ili nisu uopće. Teško je na ovoj razini, ali nisam mogao ni zamisliti da će prvo poluvrijeme onako završiti. Trebao sam napraviti osam zamjena na poluvremenu, ali i četiri je bilo puno - zaključio je.