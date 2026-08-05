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DAJE VELIKE ŠANSE HRGI

Bivši svjetski prvak: 'Hrgović je od kamena! Itauma se još nikad nije susreo s takvim boksačem'

Piše Ivan Tomašković,
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Bivši svjetski prvak: 'Hrgović je od kamena! Itauma se još nikad nije susreo s takvim boksačem'
Foto: PA Images/PIXSELL
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Meč će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 areni, a boksači neće boriti samo za prestiž i napredak u karijeri, već i za pojas prvaka. Bivši svjetski prvak Duje KcKenzie vjeruje kako ćemo gledati spektakl

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Filip Hrgović (34, 20-1) i Moses Itauma (21 godina, 14-0) boksat će za titulu svjetskog prvaka po IBF verziji. Taj je pojas ostao upražnjen nakon što ga je Oleksandr Usik napustio u lipnju. Tako ova spektakularna borba dobiva novu dimenziju, a "El Animal" ima novu priliku za postati prvak svijeta.

Meč će se održati 29. kolovoza u londonskoj O2 areni, a ulog je upravo postao potpuno drugačiji. Više se boksači neće boriti samo za prestiž i napredak u karijeri, već i za pojas prvaka.

- Saznat ćemo koliko je Moses Itauma zapravo dobar. Ne mislim da će izaći i samo tako pomesti ovog tipa. Dvije, tri, četiri runde? Ne vidim da će se to tako rano dogoditi jer je ovo borba za upražnjenu svjetsku teškašku titulu - smatra bivši svjetski prvak Duke McKenzie koji drži da Hrgović može primiti udarac. 

Joe Joyce v Filip Hrgovic
Foto: Ed Sykes

- Ako prođe kroz te rane runde i uvede Itaumu u četvrtu, petu, šestu i kasnije runde, puno ćemo saznati o Mosesu u ovoj borbi. Možda će morati otići u duboke vode. Možda će morati pokazati karakter, a to zasad nismo vidjeli. Možda će morati pokazati i kakav motor ima. Možda će morati ući u posljednju rundu. Jedno se za Filipa Hrgovića može reći, a to je da se radi o kamenom i izdržljivom čovjeku. Čvrst je. Ako ga posjekotine zaobiđu, ima izdržljivost potrebnu da odvede Mosesa u kasnije runde, a tada sve postaje zanimljivo - rekao je McKenzie za talkSPORT Boxing.

Meč protiv Itaume svakako je kruna karijere za Hrgovića. Već se neko vrijeme govori o tome kako bi hrvatski boksač mogao dobiti priliku u borbi za pojas, a ona je sada napokon i stigla.

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