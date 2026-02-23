Bivši trener Dinama radi čuda u Europi: 'Zauvijek ću pamtiti AZ i Hajduk. Ovdje je kao u Zagrebu'

Jednu od najvećih senzacija u europskim nogometnim natjecanjima ove sezone priredio je armenski prvoligaš FC Noah. Momčad koju vodi hrvatski strateg Sandro Perković (41) u četvrtak je u prvoj utakmici play-offa za osminu finala Konferencijske lige pobijedila favorizirani AZ Alkmaar 1-0. Prema Transfermarktu, kadar Armenaca vrijedi 13,2 milijuna eura, dok je AZ Alkmaar na vrtoglavih 148 milijuna.

Perkovića je veći dio hrvatske sportske javnosti na pravi način upoznao tek prošle sezone, kad je vadio kestenje iz vatre. Prvo je bio vršitelj dužnosti trenera Dinama nakon što je otkaz dobio Sergej Jakirović. Ostao je potom u stožerima Nenada Bjelice i Fabija Cannavara, a kad je i potonji dobio otkaz, uprava je Perkovića ustoličila kao glavnog trenera, bez prefiksa "vršitelj dužnosti". Mladi stručnjak podigao je "modre", ali nije uspio dostići Rijeku te je ostao bez prvenstva.

- Pobjeda protiv AZ-a mi je vjerojatno najdraža i najveća u karijeri jer sam je ostvario protiv 12 puta vrednije momčadi. Međutim, posebna je i lanjska pobjeda s Dinamom 3-1 protiv Hajduka na Poljudu. Ulaskom u play-off za osminu finala Konferencijske lige osigurali smo i 33. mjesto za Armeniju na Uefinoj listi nacionalnih koeficijenata - kaže Perković, pa dodaje:

- To je važno jer 33. mjesto donosi osvajaču nacionalnog Kupa mjesto u kvalifikacijama Europske lige, što će olakšati nekom armenskom klubu da se plasira barem u Konferencijsku ligu. Utakmica protiv AZ-a bila nam je prva natjecateljska nakon dva mjeseca, mukotrpno smo se pripremali za nju.

Dinamo ljetos Perkoviću nije ponudio novi ugovor, ali ekspresno je pronašao novi angažman. Klub je osnovan 2017. godine pod imenom FC Artsakh, predstavljajući regiju Nagorno-Karabah. Ubrzo je primljen u armensku drugu ligu, a već 2018. izborio je plasman u elitni rang armenskog nogometa. Godine 2019. klub preuzima nova uprava i dolazi do potpune reorganizacije.

Mijenja se ime u Noah, inspirirano biblijskim likom Noe i simbolikom Ararata. Već u sezoni '19/20. Noah osvaja Armenski kup, a potom i Superkup, što mu donosi i prve nastupe u europskim kvalifikacijama. Pravi uspon kluba, međutim, počinje 2023., kad vlasnik postaje Vardges Vardanyan, tehnološki magnat.

- Poseban čovjek. Vlasnik je izuzetno uključen u rad kluba. Redovito razgovaramo, sve ga zanima. Dolazi iz IT sektora i brojevi su mu jako bitni. Dočarat će vam to sljedećom anegdotom... Ljetos smo, primjerice, u trećem pretkolu Europske lige iznenađujuće ispali od gibraltarskog Lincolna na jedanaesterce. Dominirali smo, ali lopta nije htjela u gol. Neki impulzivni gazda možda bi me i smijenio, ali vlasnik Noaha nazvao me i rekao: "Brojevi su bili sjajni. Nismo imali sreće. Nastavi dalje raditi". Nakon te utakmice izbacili smo ljubljansku Olimpiju i ušli u Konferencijsku ligu.

Rezultati u Europi su sjajni, ali Noah se muči u prvenstvu. Nakon 15 kola peti su s 23 boda (uz utakmicu manje). Prvoplasirani Ararat bježi im čak 11 bodova.

- U prvenstvu smo malo zastranili jer nam je teško igrati na dva kolosijeka. Umori nas Europa jer su dugačka putovanja, mijenja se vremenska zona...

A upućeniji nam kažu da vas ni suci baš ne štede...

- Dobro ste se pripremili. Da, Noah je klub koji nema bogatu tradiciju pa je vjerojatno to razlog.

Možete li usporediti svoj klub s kvalitetom hrvatskih klubova?

- Igrali smo u ligaškom dijelu Konferencijske lige protiv Rijeke i pobijedili 1-0. Međutim, rekao bih da su Dinamo, Hajduk i Rijeka nešto jači, a mi smo "odmah do" takvih klubova.

Ima li kod vas igrača za neke veće europske klubove?

- Nisam jedan od onih koji vole izdvajati nekoga, ali ima tu jako zanimljivih igrača. Jako je zanimljiv francuski krilni napadač Bilal Fofana, ima tek 19 godina. Trenutačno je ozlijeđen. Vjerujem da on ima "visok plafon".

Pratite li HNL?

- Letimično. Pogledam rezultate, sažetke. Međutim, HNL je uvijek zanimljiv. U Noahu imam i Marina Jakoliša, donedavno sam imao i Alena Grgića. Naravno da me zanimaju hrvatski igrači, znam što mi mogu donijeti. Bilo bi sjajno kad bih mogao dovesti još nekoliko igrača iz HNL-a u Armeniju, ali to nije lako. Cijene HNL igrača porasle su...

Khorovats je najpoznatije armensko jelo. Obično se priprema od svinjetine ili janjetine, marinirane s lukom, paprikom i začinima. I Perković je uživao u čarima armenske kuhinje.

- Probao sam većinu armenskih specijaliteta. Jako zanimljivo, ukusno. Nema tu prevelike razlike, možda tek u začinima. U Armeniji je hrana nešto začinjenija. Nema ni kulturološki prevelikih razlika između Armenaca i nas. Jerevan je veličinom usporediv sa Zagrebom, donekle i Armenija s Hrvatskom. Ugodno je - zaključio je naš sugovornik.

Noah u četvrtak gostuje kod AZ-a od 21 sat u uzvratu play-offa za osminu finala KL-a.