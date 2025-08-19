Bizarno priopćenje komisije sudaca: Kako je ovo penal za Rijeku, ako se ne može suditi?

Sudačka komisija objavila je da je Rijeka oštećena u derbiju protiv Dinama na Rujevici (2-0 za Dinamo). Kako su objavili, start na Vidoviću kojeg je u 16 metara srušio Ndockyt nije trebao biti penal. Sudac utakmice bio je Patrik Kolarić.

- Gostujući napadač br. 10 je, imajući loptu pod kontrolom, ušao u domaći kazneni prostor kada ga je sustigao branič br. 20, a nakon čega je došlo do kontakta između braniča i gostujućeg napadača. Sudac, koji se nalazio pozicioniran iza njih i imao nadzor nad incidentom, dosudio je kazneni udarac. VAR je podržao odluku suca na terenu za igru. Na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca prezentiranih tijekom sastanka održanog s trenerima i predstavnicima klubova, Komisija nogometnih sudaca ne može podržati ovu odluku o kaznenom udarcu. Naime, iz dostupnih snimki proizlazi da je napadač, netom prije negoli ga je branič sustigao, pomaknuo desnu nogu u smjeru kretanja suparnika/braniča kako bi ostvario kontakt. Smatramo da je napadač imao namjeru inicirati kontakt kako bi iznudio kazneni udarac. Kod ovog incidenta očekivana je intervencija VAR-a kako bi se sucu omogućilo ponovni pregled incidenta i donošenje ispravne odluke - objavila je komisija.

Pogledajte tu situaciju

Što je sad ovo?

Ono što je zanimljivo je da je komisija u svoje priopćenje stavila i situaciju iz iste utakmice, ali nije baš jasno što su htjeli pokazati. Radi se o povlačenju igrača Rijeke u Dinamovih 16 metara za što su Riječani tražili penal. Kolarić ga nije pokazao.

Pogledajte tu situaciju

- Prije nego što je lopta upućena u gostujući kazneni prostor iz udarca iz kuta, gostujući igrač br. 25 očigledno je povlačio suparničkog igrača br. 10 koji se kretao prema lopti, u namjeri da njome igra. Zbog gužve i većeg broja igrača u malom prostoru, sudac očito nije procijenio incident na najbolji način. Naime, na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca, koje se odnose na povlačenje suparnika, smatramo da je gostujući igrač dugo koristio ruke i pri tome povlačio suparnika za lijevu ruku. Ovo je bio očigledan čin zadržavanja suparnika s namjerom i intenzitetom i samim time prekršaj za najstrožu kaznu - objavila je Komisija sudaca.

Dakle. Još jedna Kolarićeva pogreška? Ili ipak ne?

Jer odmah ispod su objavili:

- S obzirom na to da je prekršaj povlačenja započeo prije negoli je lopta bila u igri, a prema dostupnim snimkama incidenta nema dokaza da je prekršaj trajao i nakon što je lopta udarena, tj. upućena u kazneni prostor (trenutak od kojega je lopta u igri), nije bilo moguće dosuditi kazneni udarac. Iz navedenih razloga Komisija nogometnih sudaca razumije zašto VAR nije intervenirao - napisali su.

Pa čemu onda objava da je sudac pogriješio jer nije dobro procijenio incident kod kojeg nije ni mogao suditi penal (prema onome što je Komisija naknadno dodala op.a.)?! Kolarić je nakon ove situacije otrčao prema klupi, ali ne jer ga je zvao VAR, nije ni mogao, već da treneru Rijeke Radomiru Đaloviću pokaže žuti karton. Usput mu je, što se jasno čulo u prijenosu, rekao da mu nije promakla ova situacija s povlačenje, da je sve vidio. Ali očito nije mogao suditi penal jer lopta nije bila u igri.

Pitali smo jednog prvoligaškog suca za objašnjenje ovog priopćenja Komisije sudaca. Rekao nam je da to nije prvi put i da je ovo očito stavljeno u priopćenje jer je moralo biti tamo.

- Ovdje prema pravilima nogometne igre nema penala jer nema lopte u igri. Odnosno, nema dokaza da je povlačenje bilo dok je lopta bila u igri. I to je napisano u priopćenju. Ali napisali su i da je sudac Kolarić pogriješio u procjeni te situacije. Kako je pogriješio, ako su sami napisali da nije mogao suditi penal? - rekao nam je prvoligaški sudac.