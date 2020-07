Bjegunac Z.M.: Pješke bih išao po Kovača i doveo ga u Dinamo

<p>Ja bih pješke otišao po<strong> Niku Kovača </strong>u Njemačku i donio ga na ramenima. Ali, gotovo sam siguran da on ne bi prihvatio ponudu <strong>Dinama</strong>. Ako će pročitati ovaj intervju, ako ga zanima posao u našem klubu, sigurno postoji mogućnost da pošalje neki signal. No, ne bih htio da se oko toga napravi trakavica, on je sigurno čovjek koji spada u kategoriju trenera ‘teškaša’ koje mi želimo. No, mislim da to nije realno, da su njegove ambicije negdje drugdje. Ne usudim se niti okrenuti njegov broj - rekao je za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/po-kovaca-bih-otisao-pjeske-vahu-bih-volio-vratiti-a-fizicki-sam-spremniji-od-svakog-igraca-dinama-15008654" target="_blank">SN </a>bjegunac pred hrvatskim pravosuđem ZM o Dinamovom traženju novoga trenera. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boysi prosvjeduju protiv Mamića</strong></p><p>Bilo je tu još imena u igri nakon neslavne epizode <strong>Igora Jovićevića </strong>i tjeranja <strong>Nenada Bjelice</strong> s klupe. Robert Prosinečki, Niko Kovač, Vahid Halilhodžić, Igor Bišćan i mnogi drugi spominjali su se kao 'jednom nogom već na klupi'. Vaha je pak rekao da on ima ugovor s Marokom, ali da se sve da raskinuti.</p><p>- Znate, ja bih silno želio da se vrati Vahid Halilhodžić! On je jako dobro surađivao sa Zoranom, cijeni naš klub, ima jako puno prijatelja u Dinamu, ali ne znam koliko je to realno jer kao izbornik Maroka ima spektakularnu plaću koja se mjeri u dva-tri milijuna eura. Ne da mi sad nekoga molimo, nećemo prostituirati instituciju Dinama, koji je veliki klub, ali i te ljude koji su apsolutno veliki treneri. No, sigurno su to treneri koji imaju kvalitetu za Dinamo - kaže. </p><p> </p><p>No sve su te priče ništa naspram govora o Matijažu Keku. Slovenski je stručnjak, priznaje bjegunac Z. M.i njegova velika želja. </p><p>- Cijenim sve ono što je postigao u životu. Jednom sam mu na druženju u Dubaiju, gdje je bio prisutan i tadašnji njegov predsjednik Damir Mišković, kazao da će jednog dana biti trener Dinama ili izbornik hrvatske reprezentacije. Kad je došlo do Dinamovog glavinjanja, a koje je kulminiralo na utakmici s Rijekom, te kad je došlo do razlaza s Jovićevićem, okrenuo sam Kekov broj i kazao: 'Matjaž, sjećaš li se što sam ti rekao u Dubaiju, sad je trenutak za tvoj dolazak u Dinamo!'. Dodao sam da ga želimo svim srcem, te da nema nikakvih drugih kandidata, da želimo isključivo njega... - otkrio je pa za kraj dodao:</p><p>- Bilo mu je drago i tražio je time-out kako bi to iskomunicirao sa Slovenskim savezom. Znači da je i kod njega postojala želja za dolaskom u Dinamo. Nekoliko puta se čuo s mojim bratom Zoranom, razgovarali su o nekim potezima koje bi Dinamo trebao napraviti, primjerice, o početku priprema i odmoru igrača, nekim kadrovskim rješenjima. Mogu samo kazati da mi je žao što se njegov dolazak nije realizirao, ali moje poštovanje i simpatija prema Keku ostaje. Možda niti jednog trenera u povijesti nismo tako željeli kao njega, a on je prvi trener koji je odbio Dinamo.</p>