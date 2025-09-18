Obavijesti

BIO 13. U POLUFINALU

Bloudek po kiši ostao bez finala Svjetskog prvenstva na 800 m

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Sarah Meyssonnier

Treća je skupina bila najbrža od svih, Bloudek je trčao brže nego u kvalifikacijama, ali ova konkurencija zahtijevala je puno ispod 1:44, što dosad nije istrčao

Marino Bloudek (26) neće trčati u finalu Svjetskog prvenstva. Najbolju sezonu karijere hrvatski trkač nije okrunio i najboljim rezultatom karijere na 800 metara. U polufinalnoj utrci istrčao je 1:44.33 te zauzeo sedmo mjesto u kvalifikacijskoj skupini, ukupno 13.

Po kišovitom vremenu u Tokiju i sliskim uvjetima Bloudek je trčao u trećoj i posljednjoj skupini. Iz svake su u finale prošla po dva najbolja trkača te još ukupno dvojica po vremenu. Treća je skupina bila najbrža od svih, Bloudek je bio brži nego u kvalifikacijama (1:44.78), ali ova konkurencija zahtijevala je puno ispod 1:44, što Bloudek dosad nikad nije istrčao.

Men's 800m Semi-Final
Foto: Fabrizio Bensch
Virovitičanin je veliku stvar napravio i što je prošao do polufinala s obzirom da je po dolasku u Japan završio u bolnici zbog zdravstvenih tegoba. Nasreću, uspio se oporaviti i debitirati na svjetskoj smotri.

