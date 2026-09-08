Bloudek četrvrti na Mladosti, Farkaš prvi u skoku u dalj...

Aktualni europski doprvak Marino Bloudek osvojio je četvrto mjesto na 800 metara na 53. Međunarodnom atletskom mitingu Dinamo-Zrinjevac na stadionu Mladosti.

Bloudek je istrčao vrijeme 1:45.50 zauzevši četvrtu poziciju. Slavio je Etiopljanin Yohanes Tefera s novim rekordom mitinga 1:44.70, slavivši ispred Portorikanca Ryana Sancheza (1:44.76) i Britanca Calluma Doddsa (1:45.43).

Nino Jambrešić je bio šesti sa 1:46.21, novim državnim mlađeseniorskim rekordom.

Svjetski i dvostruki europski prvak Kristjan Čeh očekivano je pobijedio u bacanju diska. Čeh je u memorijalnoj disciplini dr. Ivan Šebalj slavio sa 70.46 metara, popravivši rekord mitinga kojeg je od 2020. godine sa 68.87m držao Šveđanin Daniel Stahl. Čileanac Claudio Romero je bio drugi s rezultatom 62.64, dok je treću poziciju zauzeo Čeh Kryštof Nedela sa 57.37m.

Na programu mitinga je bila i Memorijalna utrka Ivan Buljat na 400 metara. U utrci na jedan krug pobijedio je Dominikanac Gabriel Moronta sa 44.81 nadmašivši dosadašnji rekord mitinga 45.93. Amerikanac Bryce Deadmond je bio drugi sa 45.78, dok je treću poziciju zauzeo Britanac Jake Minshull (46.18). U ženskoj konkurenciji na 400 m najbrža je bila Kanađanka Grace Konrad sasa 52.08, što je novi rekord mitinga.

Nina Vuković je postavila novi hrvatski rekrod na 1.000 metara s rezultatom 2:36.67. Vuković je stari rekord Vanje Perišić iz 2011. godine (2:42.45) nadmašila za skoro šest sekundi i u vrlo brzoj utrci osvojila drugo mjesto. Pobjeda je pripala Amerikanki Juliette Whittaker koja je istrčala vrijeme 2:36.03.

Rekord mitinga je postavio i Kenijac Vincent Keter koji je 1.500 metara istrčao za 3:38.00. Keter je poboljšao dosadašnji rekord star 12 godina za više od 10 sekundi. Drugo mjesto osvojio je Kenijac Alex Kipngetich s rezultatom 3:38.16, a Marokanac Moad Zahafi je bio treći sa 3:38.20.

Roko Farkaš je u skoku u dalj pobijedio sa svojim najboljim ovosezonskim rezultatom 7.78m, dok je ovogodišnji prvak Sjedinjenih Američkih Država Jordan Geist bacio kuglu odličnih 22.36m i poboljšao rekord mitinga za više od dva metra.

Novi rekord mitinga postavila je i Finkinja Saara Keskitalo koja je istrčala 13.31 i za jednu stotinku poboljšala dosadašnji rekord naše Andree Ivančević iz 2008. godine.

U bacanju koplja slavila je Mađarcia Annabella Bogdan bacivši koplje 58.13 m. Svjetska juniorska doprvakinja Vita Barbić bila je četvrta sa 52.80.

U bacanju kladiva najbolji je bio Grk Christos Frantzeskakis. Srebrni s nedavnih Mediteranskih igara u Tarantu slavio je s rezultatom 74.82 metara ispred dvojice Mađara Gabora Czellera sa 73.36 m i Kristofera Emiga koj ije ostvario rezultat 71.05m.

U ženskoj konkurenciji prva tri mjesta zauzele su mađarske kladivašice. Najbolja je bila Zsanett Nemeth bacivši kladivo 66.55 m, Reka Gyuratz je ila druga (66.02), a Jazmin Csatari treća (65.94). Četvrtu poziciju zauzela je Lorena Petrović s rezultatom 58.52m.