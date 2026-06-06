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RONALDO ODGOVORIO

Boateng nije imao izbora: U Barceloni mu rekli da prizna Messija kao najboljeg ili odlazi

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Boateng nije imao izbora: U Barceloni mu rekli da prizna Messija kao najboljeg ili odlazi
Foto: Soeren Stache/DPA

Kevin-Prince Boateng nedavno je priznao je da su ga u Barceloni natjerali da promijeni mišljenje o tome tko je najbolji igrač na svijetu

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Kevin-Prince Boateng (39) u nedavnom podcastu podijelio je neobičnu priču iz vremena kada je nosio dres Barcelone u sezoni 2018./19. Prije dolaska u katalonski klub, na posudbu iz Sassuola, javno je izjavio da je Cristiano Ronaldo najbolji igrač na svijetu, no u Barceloni se nisu slagali s time.

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Foto: Instagram

- Prije nego što sam potpisao za Barcelonu, pitali su me tko je najbolji igrač na svijetu i rekao sam Ronaldo. Kad sam dolazio u Barcu, rekli su mi: 'Tvoj omiljeni klub je Barcelona, a najbolji igrač na svijetu je Lionel Messi. Inače ne možeš igrati ovdje' - ispričao je Boateng.

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Izjavu iz podcasta na Instagram profilu komenitrao je i sam Ronaldo s nekoliko nasmijanih emotikona, a reakcija je brzo postala viralna.

Ovo nije prvi put da Boateng govori o neobičnim okolnostima svog dolaska u Barcelonu. Ranije je otkrio da je Messi imao odlučujuću ulogu u tome hoće li uopće potpisati za klub.

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Foto: S.Lau/DPA

- Da je Messi rekao ne, posao ne bi bio dogovoren. Eric Abidal me želio dovesti, sportski direktor, predsjednik, trener, svi su me htjeli. No rekli su mi da prvo moraju pitati Messija - rekao je tada Boateng.

Na kraju je ipak stigao u Barcelonu, ali za Katalonce je upisao samo četiri nastupa. 

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Karijeru je započeo u Herthi, nakon čega je nosio dres Tottenhama i Borussije Dortmund. Tijekom bogate igračke karijere nastupao je i za Portsmouth, Milan, Schalke, Eintracht Frankfurt, Las Palmas, Sassuolo, Fiorentinu te Bešiktaš, promijenivši niz klubova u nekoliko europskih liga.

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Za reprezentaciju Gane upisao je 15 nastupa, a dvaput je sudjelovao na Svjetskom prvenstvu, 2010. u Južnoafričkoj Republici i 2014. u Brazilu.

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