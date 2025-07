Boban i Vlaović dolaze gledati novi Dinamo, Zajec je u Grčkoj. Kovačević slaže dvije momčadi

Dinamo će prvog dana srpnja, od 18.15 sati (prijenos na platformi Dinamo Plus), odigrati prvu pripremnu utakmicu u Sloveniji. Zagrepčani će se obračunati s Radomljem, zaigrati na istom terenu na kojem je u ponedjeljak Hajduk s 1-0 svladao CSKA Sofiju. Mario Kovačević u sljedećih će 11 dana svoju momčad testirati čak pet puta, a "modrima" prvo slijede dvije utakmice u dva dana. Danas Radomlje i sutra Bravo.

Trener "modrih" danas bi na travnjak trebao poslati dvije različite momčadi, 22 igrača tako bi trebala odigrati po 45 minuta. OK, možda se tu ukaže i koja dodatna promjena pošto Kovačević u svom kadru ima čak 31 ime. I svi se nadaju, svi vjeruju da mogu dobiti poštenu priliku, potrebne minute za dokazivanje.

Prvu utakmicu "novog Dinama" iz Zagreba dolazi pogledati i Zvonimir Boban, a put Sportskog parka Radomlje bi mogli i Albert Capellas, Goran Vlaović, kao i još neki ljudi iz uprave i izvršnog odbora. Ne i Velimir Zajec koji odmara u Grčkoj. I da, Dinamo će odmah predstaviti nove dresove, tzv. plavu garnituru za koju nas mnogi uvjeravaju kako uživo izgleda - bolje nego na slikama.

Brdo kod Kranja: Nogometaši Dinama odradili jutarnji trening

A protiv Slovenaca bismo mogli vidjeti i u kojim će se brojevima predstaviti neki igrači. Primjerice - Dario Špikić. Već je poznato kako je Dejan Ljubičić zadužio njegov broj 77, pa će se Špikić (ako zaigra danas) morati odlučiti za neku drugu opciju. A možda nas s nekim drugim brojem iznenadi i Gonzalo Villar.

Španjolac se po dolasku u Maksimir nadao broju 8, ali on je bio u vlasništvu Lukasa Kačavende, pa je preuzeo broj 6. No kako je Kačavenda postao "bivši", moguće je da se Villar okrene broju koji je nosio u Elcheu, Romi i Granadi. Svom najdražem broju. Ako ne danas, onda barem do početka sezone. Sergi Dominguez stići će na današnji dvoboj protiv Radomlja, ali taj ogled pratiti s tribina.

Dinamovci u Sloveniji dobro rade, nitko se od igrača ne žali na ozljede, a vidjet ćemo kako će Kovačević svojim igračima rasporediti minutažu. I imaju li svi isti status kod trenera ili su pojedinci (Bulat, Špikić...) i dalje u drugom planu, i dalje bliže izlaznim vratima iz Dinama. U utorak su igrači u jutarnjem terminu bili slobodni, u pogonu su bili samo golmani.