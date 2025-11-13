Obavijesti

Sport

Komentari 4
ODABRAO JE MILAN

Boban: U Dinamu smo sanjali Modrićev povratak. Baš i nije bilo odgovora s njegove strane

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Boban: U Dinamu smo sanjali Modrićev povratak. Baš i nije bilo odgovora s njegove strane
Osijek: Konferencija za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom, rekao je predsjednik Dinama

Dinamo je u četvrtak održao člansku tribinu u dvorani Cinestar Branimir Centra. Na njoj je predsjednik kluba Zvonimir Boban odgovarao na pitanja članova kluba uz člana nadzornog odbora Ivana Naukovića i člana uprave Hrvoja Puhala. Na događaju je bilo oko 400-njak članova Dinama, a pričalo se o gorućim temama na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Boban je pred članovima odgovorio na brojna goruća pitanja koja se ovih dana postavljaju među navijačima, a jedan član pitao ga je je li ljetos bilo kontakta između Dinama i Luke Modrića.

NIJE BIRAO RIJEČI Boban oštro: Mišković bi zadnji trebao lajati zbog suđenja! Svi znamo što je godinama radio...
Boban oštro: Mišković bi zadnji trebao lajati zbog suđenja! Svi znamo što je godinama radio...
O SMJENI TRENERA Boban: Kovačević je prvo bio fenomenalan, a sad je pi**a? Neću ga izbaciti na prvoj krivini
Boban: Kovačević je prvo bio fenomenalan, a sad je pi**a? Neću ga izbaciti na prvoj krivini

- Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom. Loše je da mu nisu dali da završi tamo karijeru - rekao je Boban, pa odgovorio na pitanje...

ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu
ARHIVA - Split: Modri u dva susreta nadjačali Hajduk u finalu te osvojili 9. naslov u Kupu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Imali smo u klubu nekakav san povratka. Bilo je kontakata, nije bilo previše odgovora s druge strane. To bi sve jako puno diglo i u hrvatskom nogometu, ubrzalo bi neke procese. Vidjeli smo tu priliku, ali Luka je odabrao nešto drugo. Kad već nije Dinamo, drago mi je da je Milan.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde
ATRAKTIVNA AIDA

FOTO Doktorica iz Tuzle zarobila srce bosanske teniske zvijezde

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle. Par je već nekoliko mjeseci u vezi
Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!
KVALIFIKACIJE ZA EURO

Hrvatska U21 - Litva 4-0: Olićevi izabranici potopili goste u gustoj magli i preuzeli vrh!

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija je u Velikoj Gorici, u nenogometnim uvjetima, pobijedila Litvu 4-0 u trećem kolu kvalifikacija za EP. Za pobjedu su zabili Krivak, Zvonarek i dvaput Grgić
Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe
ZADNJE UPOZORENJE

Boban se spustio u svlačionicu, doznajemo što je rekao. Neke je i 'spasio' od izbacivanja iz ekipe

Novu mladost proživio je Pierre-Gabriel (27) koji bi se mogao oporaviti puno brže od toga što je rekao Boban, a kapetan, trener i predsjednik su u zadnji tren dogovorili da rezova, barem zasad, neće biti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025