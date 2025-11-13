Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom, rekao je predsjednik Dinama
Boban: U Dinamu smo sanjali Modrićev povratak. Baš i nije bilo odgovora s njegove strane
Dinamo je u četvrtak održao člansku tribinu u dvorani Cinestar Branimir Centra. Na njoj je predsjednik kluba Zvonimir Boban odgovarao na pitanja članova kluba uz člana nadzornog odbora Ivana Naukovića i člana uprave Hrvoja Puhala. Na događaju je bilo oko 400-njak članova Dinama, a pričalo se o gorućim temama na Maksimiru.
Boban je pred članovima odgovorio na brojna goruća pitanja koja se ovih dana postavljaju među navijačima, a jedan član pitao ga je je li ljetos bilo kontakta između Dinama i Luke Modrića.
- Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom. Loše je da mu nisu dali da završi tamo karijeru - rekao je Boban, pa odgovorio na pitanje...
- Imali smo u klubu nekakav san povratka. Bilo je kontakata, nije bilo previše odgovora s druge strane. To bi sve jako puno diglo i u hrvatskom nogometu, ubrzalo bi neke procese. Vidjeli smo tu priliku, ali Luka je odabrao nešto drugo. Kad već nije Dinamo, drago mi je da je Milan.
