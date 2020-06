\u017divot je posvetila najve\u0107oj ljubavi, a to je strelja\u0161tvo. Jo\u0161 kao 15-godi\u0161njakinja sanjarila je o zlatnoj medalji na Olimpijskim igrama. Pored vas gori olimpijska baklja, svira himna va\u0161e zemlje, a vi s visina promatrate cijeli svijet.\u00a0Vrhunac svega, ne\u0161to najve\u0107e i najvi\u0161e \u0161to sporta\u0161 mo\u017ee do\u017eivjeti.\u00a0

-\u00a0U nekim trenucima mo\u017eda postoji \u017eal \u0161to ne\u0107u nastupati na Olimpijskim igrama u Tokiju, ali generalno me \u010deka me najljep\u0161a uloga u \u017eivotu, u kojoj \u0107u se ostvariti prvi put. \u017delim se posvetiti sinu.\u00a0Bila sam dvaput na Olimpijskim igrama, a i jo\u0161 sam daleko od kraja karijere, pa \u0107e biti jo\u0161 prilika da se na\u0111em na najve\u0107oj svjetskoj sportskoj smotri - rekla je Bobana prije nekoliko mjeseci u razgovoru za Sportski \u017eurnal.

Od Olimpijskih igara odustala je i prije odgode zbog korona virusa. Nastupila je na OI\u00a0u Londonu i Rio de Janeiru, ali joj je medalja oba puta pobjegla.\u00a0Bobana je osvojila \u010dak 13\u00a0medalja na europskim prvenstvima od \u010dega osam\u00a0zlata u disciplini zra\u010dni pi\u0161tolj 10 metara, pojedina\u010dno i ekipno, a posljednje medalje osvojila je u Wroclawu gdje je u stanju trudno\u0107e, uz podr\u0161ku svog sina,\u00a0proslavila novi uspjeh.

Bila je svjesna da joj je to posljednje natjecanje uo\u010di poroda i njega je osvojila zajedno sa svojim sinom. Htjela se posvetiti sin\u010di\u0107u zajedno sa suprugom Miroslavom s kojim se vjen\u010dala 2016. godine. Bili su nerazdvojni, u\u017eivali su u zajedni\u010dkim putovanjima, jedva su \u010dekali ro\u0111enje sina. Na\u017ealost, jednu lijepu obiteljsku pri\u010du prekinuo je tragi\u010dni doga\u0111aj.

Od nje se oprostila i legendarna srpska strelja\u010dica Jasna \u0160ekari\u0107.

-\u00a0U ovim trenucima rije\u010di djeluju previ\u0161e jednostavno da bih iskazala \u0161to si mi zna\u010dila... Bez tebe ni\u0161ta vi\u0161e ne\u0107e biti isto... Tuga je prevelika... Po\u010divaj u miru, draga moja Bobo.

Na\u017ealost, sina nikada ne\u0107e upoznati, ali mo\u017ee biti ponosan na to da ga je rodila hrabra i neustra\u0161iva Bobana koja se do posljednjeg trenutka borila za svoj \u017eivot, ali na\u017ealost nije uspjela. Oti\u0161la je na neki bolji svijet, a od tamo \u0107e promatrati i paziti na svog sin\u010di\u0107a i supruga Miroslava...

- Ona je meni bila sve u \u017eivotu, iskreno ne mogu pri\u010dati o tome u ovome trenutku. Sve \u0161to smo imali, imali smo zajedno. Bili smo zajedno na skoro svim natjecanjima. To je jedna od onih ljubavi o kojima se pri\u010da... \u010cekali smo dijete i Vuka\u0161in \u0107e mi biti sje\u0107anje na Bobanu. U njemu vidim Bobanu - rekao je Miroslav.

Bobanin zadnji intervju: Čeka me najljepša uloga u životu, želim se posvetiti svome sinu

Bila sam dvaput na Olimpijskim igrama, a i još sam daleko od kraja karijere, pa će biti još prilika za mene, rekla je prije nekoliko mjeseci Bobana Veličković Momčilović koja je preminula u nedjelju...

