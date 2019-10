'Bod bi nam bio velik kao kuća, možemo iznenaditi Hrvatsku'

S podosta kadrovskih problema Mađarska dolazi u Hrvatsku. Izborniku naših sjevernih susjeda, kod kojih smo izgubili ožujku, Marcu Rossiju nije se posložilo sve kako je zamislio jer su mu ozljede skrojile sastav.

Trebala je u Split doći najjača Mađarska, ista ona kakva je bila prije sedam mjeseci na Dunavu, no na Poljudu zbog ozljeda neće biti junaka iz te budimpeštanske utakmice Mate Patkaija, Salzburgova veznjaka Dominika Szoboszlaija, braniča Krisztiána Tamása (Zalaegerszeg TE) koji je trebao debitirati, dok je pod upitnikom Barnabás Bese (Le Havre). Zbog kartona su, pak, za Split otpali veznjak Adam Nagy te stoper Botond Barath.

Bez greške

Rossi je naknadno pozvao Matu Vidu (23), veznjaka slovačke Dunajske Strede te Janosa Ferenczija (Debrecen) i Endrea Botku (Ferencvaroš). Zbog silnih problema, stoga, očekuje se da bi u poljudsku vatru mogao David Siger, veznjak Ferencvaroša, koji je prvu utakmicu za reprezentaciju odigrao prošlog mjeseca u prijateljskom dvoboju s Crnom Gorom.

- Imat ću veću ulogu u nadolazećim utakmicama zbog ozljeda, no to me neće poremetiti. Mi smo pokazali već u Budimpešti da smo sposobni za pravi rezultat i utakmicu, ali isto su pokazali i Hrvati protiv Slovačke. Nastojat ćemo odraditi utakmicu na Poljudu najbolje što znamo protiv svjetskih viceprvaka te bi nam i jedan bod bio vrhunski rezultat - rekao je realno Siger.

Mađarsku javnost, pak, najviše je iznenadio poziv Robertu Feczesinu, napadaču Ujpesta koji se vraća u reprezentaciju nakon osam godina. Posljednji od 11 nastupa upisao je još 2011. godine, a sada ga je vratila dobra forma i četiri gola u prve tri utakmice.

- Drago mi je što sam opet s reprezentacijom premda to nisam očekivao, moram priznati. Imamo težak zadatak ispred sebe protiv Hrvatske koja je favorit, no mislim da smo dovoljno dobri da iznenadimo u Splitu. Zato ćemo morati odraditi sve bez greške.

Pa da ih vidimo jesu li...