Bon appetit Hugo! Lloris skoro pojeo skakavca tijekom igre...

Francuska reprezentacija pobijedila je Urugvaj 2-0 u četvrtfinalu Mundijala i izborila plasman u polufinale, a tijekom prvog poluvremena vidjeli smo zanimljivu scenu gdje je, čini se, golman Francuza Hugo Lloris ogladnio! Naime, golmanu Tottenhama uletio je skakavac u usta, a on ga je odmah ispljunuo. Očito Lloris ne voli jesti skakavce.

Njegova Francuska jedna je od glavnih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva, a upravo se Lloris pokazao kao jako bitna karika u njihovoj reprezentaciji, kao golman i kao kapetan...

Ovo nije prvi put da su skakavci napali igrače tijekom utakmice, a na prošlom SP-u u Brazilu Jamesa Rodrigueza napao je i još veći skakavac...

📆 2014 - James Rodriguez

📆 2016 - Cristiano Ronaldo

📆 2018 - Hugo Lloris



It's not an international tournament until the bugs take over! 🤣 🦗



Via : @90min_Football #URU #FRA #URUFRA #WorldCup #WorldCup2018 pic.twitter.com/EJmiGZ8Tra