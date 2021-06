Nema više kalkulacija i isprika, nemamo više pravo na pogrešan korak. Hrvatskoj u utorak igra samo pobjeda.

'Vatreni' u danas od 21 sat igra protiv Škotske najvažniju utakmicu na ovome Euru. Pobjeda nam donosi treće mjesto u skupini i plasman u osminu finala, a poraz nam rezervira let za Hrvatsku. No, ono što smo do sada vidjeli od naše reprezentacije na Euru nam baš i ne ulijeva neki optimizam uoči današnje utakmice koja život znači.

Protiv Engleske smo izgubili bez ispaljenog metka, a protiv Čeha smo spašavali živu glavu nakon katastrofalnog prvog dijela i samo zahvaljujući individualnoj kvaliteti Ivana Perišića uzeli bod (1-1) koji nas je ostavio u igri za prolazak dalje.

Ipak, i škotski izbornik Steve Clarke priznao je kako je Hrvatska uoči ove utakmice ipak favorit:

- Očigledno je Hrvatska favorit, mi imamo malo prednost zbog domaćeg terena i navijača. Kako će utakmica izgledati, ne znam. Obje momčadi trebaju pobjedu, obje će htjeti napadati, mislim da će biti jako zanimljivo ako bude izjednačen rezultat pred kraj utakmice. Očigledno ako jedni zabiju, mogli bi se drugi malo zatvoriti, ali tko zna kako će to izgledati.

Koju će Dalić postavu izvesti na teren protiv Škota još nije poznato. Izgledno je kako će se u vezni red vratiti Marcelo Brozović, Luka Modrić će se premjestiti naprijed u veznom redu, a izgleda da bi mogao zaigrati i Bruno Petković. Najveća nepoznanica? Tko će nam biti na krilima...

- Želim da Hrvatska ima podršku, ova reprezentacija to zaslužuje, da se ne napucavamo blatom i uvredama, ne napadamo. Mislim da je to jedino što je ispravno, a drugo je neispravno. Mislim da je svima želja da Hrvatska prođe, a ne da se kroz komentare vrijeđa - kazao je Dalić na presici uoči utakmice.

Utakmicu možete gledati na drugom kanalu HRT-a. Prijenos iste kreće 10 minuta uoči početka susreta, u 20:50 sati. Isto tako, možete gledati utakmicu i na drugom kanalu SportKluba.