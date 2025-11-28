Borci bez greške! 11 mečeva na FNC-u u Varaždinu: Prvak naučio engleski od nule za godinu dana

Dan prije FNC 25 spektakla u Varaždinu morali su zadovoljiti težinske kategorije, a iako se kaže da im je to obično najteži dio svega, ovaj put 22 borca nisu imala nikakav problem. Sve je bilo brzo, ekspresno, izredali su se svi i nakon toga pobjedonosno popili vodu i elektrolite, a onda je uslijedilo i vraćanje kilograma za subotnji spektakl u Areni.

Posebno je dobro izgledao na vagi Martin Batur (33, 9-4), zadarski borac iz glavnog meča večeri, koji se vraća nakon teške ozljede koljena, a očito je to iza njega. Teškaš je stao na vagu sa 113 kilograma, a njegov je protivnik poljska teškaška legenda Michal Kita (45, 22-16-1), koji je imao 108 kilograma.

Ponajbolji hrvatski borac Roberto Soldić sa strane je pratio kolege koji su se pripremali kod njega u novootvorenom RRC Gymu u Vitezu, a tu su, osim Batura, i Antun Račić (35, 28-13-1) te Jure Jurić (28, 2-0). Imat ćemo i meč za titulu velter kategorije u kojemu će dobro raspoloženi Kamil Kraska (27, 13-3) braniti pojas velter kategorije protiv izazivača iz Brazila Igora Cavalcantija (28, 11-1).

Treći je ovo Kraskin meč u FNC-u, a treba ga pohvaliti jer je "od nule" u godinu dana naučio engleski samo kako bi se što bolje predstavio publici. Zasad mu ide jako dobro.

Rezultati vaganja FNC 25 u Varaždinu

PRELIMS

Lightweight (70.3 kg – 3×5 min)

Andria Shalutashvili (70.6 kg) – Akhmed Kagirov (70.7 kg)

Catchweight (80.0 kg – 3×5 min)

Benjamin Ajd (79.9 kg) – Petar Blagojevic (80.0 kg)

Middleweight (83.9 kg – 3×5 min)

Mathieu Rakotondrazanany (83.8 kg) – Jure Juric (84.3 kg)

MAIN CARD

Bantamweight (61.2 kg – 3×5 min)

Rok Krusic (61.6 kg) – Nikola Durdev (61.2 kg)

Lightweight (70.3 kg – 3×5 min)

Fabiano Silva (69.7 kg) – Agy Sardari (70.8 kg)

Heavyweight (120.1 kg – 3×5 min)

Quentin Domingos (118.6 kg) – Valdrin Istrefi (119.3 kg)

Featherweight (65.8 kg – 3×5 min)

Itay Tratner (65.8 kg) – Antun Racic (66.2 kg)

Light heavyweight (93.0 kg – 3×5 min)

Emiliano Sordi (93.1 kg) – Tom Breese (93.4 kg)

Catchweight (73.0 kg – 3×5 min)

Donovan Desmae (72.7 kg) – Marko Bojkovic (73.0 kg)

Welterweight Championship Fight (77.1 kg – 5x5min)

Igor Cavalcanti (76.9 kg) – Kamil Kraska (c) (77.1 kg)

MAIN EVENT

Heavyweight (120.1 kg – 3×5 min)

Michal Kita (108.7 kg) – Martin Batur (113.0 kg)