Borci bez greške! 11 mečeva na FNC-u u Varaždinu: Prvak naučio engleski od nule za godinu dana

Dan prije FNC 25 spektakla u Varaždinu morali su zadovoljiti težinske kategorije, a iako se kaže da im je to obično najteži dio svega, ovaj put 22 borca nisu imala nikakav problem. Sve je bilo brzo, ekspresno, izredali su se svi i nakon toga pobjedonosno popili vodu i elektrolite, a onda je uslijedilo i vraćanje kilograma za subotnji spektakl u Areni.
Posebno je dobro izgledao na vagi Martin Batur (33, 9-4), zadarski borac iz glavnog meča večeri, koji se vraća nakon teške ozljede koljena, a očito je to iza njega. Teškaš je stao na vagu sa 113 kilograma, a njegov je protivnik poljska teškaška legenda Michal Kita (45, 22-16-1), koji je imao 108 kilograma.
Ponajbolji hrvatski borac Roberto Soldić sa strane je pratio kolege koji su se pripremali kod njega u novootvorenom RRC Gymu u Vitezu, a tu su, osim Batura, i Antun Račić (35, 28-13-1) te Jure Jurić (28, 2-0). Imat ćemo i meč za titulu velter kategorije u kojemu će dobro raspoloženi Kamil Kraska (27, 13-3) braniti pojas velter kategorije protiv izazivača iz Brazila Igora Cavalcantija (28, 11-1).
Treći je ovo Kraskin meč u FNC-u, a treba ga pohvaliti jer je "od nule" u godinu dana naučio engleski samo kako bi se što bolje predstavio publici. Zasad mu ide jako dobro.
Rezultati vaganja FNC 25 u Varaždinu
PRELIMS
Lightweight (70.3 kg – 3×5 min)
Andria Shalutashvili (70.6 kg) – Akhmed Kagirov (70.7 kg)
Catchweight (80.0 kg – 3×5 min)
Benjamin Ajd (79.9 kg) – Petar Blagojevic (80.0 kg)
Middleweight (83.9 kg – 3×5 min)
Mathieu Rakotondrazanany (83.8 kg) – Jure Juric (84.3 kg)
MAIN CARD
Bantamweight (61.2 kg – 3×5 min)
Rok Krusic (61.6 kg) – Nikola Durdev (61.2 kg)
Lightweight (70.3 kg – 3×5 min)
Fabiano Silva (69.7 kg) – Agy Sardari (70.8 kg)
Heavyweight (120.1 kg – 3×5 min)
Quentin Domingos (118.6 kg) – Valdrin Istrefi (119.3 kg)
Featherweight (65.8 kg – 3×5 min)
Itay Tratner (65.8 kg) – Antun Racic (66.2 kg)
Light heavyweight (93.0 kg – 3×5 min)
Emiliano Sordi (93.1 kg) – Tom Breese (93.4 kg)
Catchweight (73.0 kg – 3×5 min)
Donovan Desmae (72.7 kg) – Marko Bojkovic (73.0 kg)
Welterweight Championship Fight (77.1 kg – 5x5min)
Igor Cavalcanti (76.9 kg) – Kamil Kraska (c) (77.1 kg)
MAIN EVENT
Heavyweight (120.1 kg – 3×5 min)
Michal Kita (108.7 kg) – Martin Batur (113.0 kg)
