Boysi izdali oštro priopćenje: Očito ni naša tribina nije imuna na neke poremećene trendove

Piše 24sata,
Navijačka skupina zagrebačkog kluba Dinama, Bad Blue Boysi, prošlog su se vikenda sukobili na odmorištu Marsonija s Delijama, navijačkom grupom srpskog kluba Crvene zvezde. Iako je policija na upit 24sata odgovorila kako nije zaprimila dojavu, u narednim su danima curili detalji sukoba.

Bad Blue Boysi u utorak su se oglasili putem Telegram kanala, a u priopćenju su jasno poručili kako ova navijačka skupina neće surađivati s popularnim "navijačim stranicama" na društvenim mrežama. 

Poruku Boysa prenosimo u cijelosti...

"Očito da ni naša tribina nije imuna na pojedince koji bi da i kod nas zaživi ovaj poremećeni trend suradnje s tzv. "navijačkim" stranicama, pogotovo kada su u pitanju stvari kojima nije mjesto na internetu. Nećemo se kao mnogi drugi praviti ludi kao da se to nas ne tiče, jer to sigurno neće pridonijeti tome da se ovakve sramotne, nenavijačke pojave osude i uklone s naše tribine. 

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Situacija od neki dan u kojoj se na nekoj od tih stranica objavljuje oduzet navijački trofej i opisuju nekakvi događaji koji su se možda dogodili ili se nisu dogodili - to je ispod razine ugleda, tradicije i navijačkog mentaliteta Bad Blue Boysa.

Bilo kakav oblik suradnje i davanje legitimiteta antinavijačkim stranicama koje uređuje tko zna tko da bi se impresioniralo nekakve navijače navijača, ljude iz drugog, trećeg ili petog navijačkog ešalona, medije, simpatizere... to se neće tolerirati na našoj tribini i grupa će s takvim ponašanjem s vremenom izaći na kraj na svoj način.

Bad Blue Boys"

