TEŽAK PORAZ DINAMA

Boysi nakon Lillea: Igrači nisu dali sve od sebe. Očekivali smo više, nadamo se prolasku dalje

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Daniel Derajinski

Na stadionu Pierre-Mauroy, gdje se okupilo 22.150 gledatelja, bilo je oko 2.000 navijača Dinama. Dok je njihova momčad gubila 0-2 stadionom je odjekivalo "Ajmo Dinamo, nema predaje"

Dinamovi navijači koji su u četvrtak u Lilleu svjedočili porazu 0-4 u Europskoj ligi rekli su Hini da su razočarani, ali će jednako srčano bodriti ekipu u nadolazećim utakmicama.

- Mi smo dali sve od sebe, a igrači nisu - smatra jedan 46-godišnji pripadnik navijačke skupine Bad Blue Boys.

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Foto: Daniel Derajinski

No igrači zagrebačkog kluba nisu se uspijevali oduprijeti pritisku Lillea, četvrtoplasirane momčadi francuskog prvenstva, pa su primili još dva gola.

- Razočarani smo jer smo očekivali borbeniji Dinamo - izjavio je taj navijač iz Zagreba i dodao:

- No mi ćemo jednako nastaviti podržavati ekipu na svim gostovanjima. 

Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kapetan poražene momčad Josip Mišić pozvao je suigrače da s travnjaka zahvale navijačima koji su na sjever Francuske pristizali preko Belgije, Nizozemske i Njemačke. Mnogi su imali problema s dolaskom zbog štrajka i otkazivanja letova u srijedu u obližnjim gradovima Bruxelles i Charleroi.

Igrači su zapljeskali navijačima, a onda se okrenuli i otišli prema svlačionici, dok su stotine navijača iza transparenta "Bad Blue Boys" i dviju hrvatskih zastava i dalje pjevale podržavajući poražene nogometaše.

- Bilo je to iznimno slabo izdanje Dinama - izjavio je mladi Dinamov navijač iz Dubrovnika prilikom povratka za Amsterdam i dodao:

- Očekivali smo puno više, a sada se nadamo prolasku u iduću fazu natjecanja.

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ako Dinamo prođe i zaigra na proljeće taj navijač će opet otići na gostovanje "u koji god dio Europe bude potrebno".

Tijekom gostovanja u Lilleu nisu zabilježeni nikakvi incidenti. Navijačima je ostala uspomena na lijep grad, moderni stadion i neočekivanu nemoć Dinama. Tijekom petka dio njih poletio je iz belgijske zračne luke Charleroi prema Zagrebu.

- Već protiv Gorice opet ćemo biti na tribini - rekao je navijač iz Zagreba uoči utakmice hrvatskog prvenstva.

- Jer ići se mora - dodao je uz osmijeh.

Najmlađi Dinamov igrač, 17-godišnji Cardoso Varela, stao je u četvrtak pred novinare podno stadiona kada oni glavni i stariji nisu htjeli.

- Da, očekivao sam više od nas, ali nogomet je ponekad takav. Sada nam preostaje podići glavu i nastaviti raditi - izjavio je Hini.

NIJE LOŠE Evo koliko šanse analitika daje Dinamu i Rijeci za prolazak u nokaut fazu euro natjecanja
Evo koliko šanse analitika daje Dinamu i Rijeci za prolazak u nokaut fazu euro natjecanja

Varela, koji je igrao posljednjih pola sata, rekao je da se dobro osjećao u igri, ali je tužan zbog poraza.

- Očekivao sam više koncentracije i odlučnosti, ali nije je bilo. Pali smo, a Lille je igrao dobro - napomenuo je.

Ustvrdio je da proživljeni poraz "neće uništiti volju" kod igrača Dinama, koji su i u prošlom kolu Europske lige izgubili s 0-3 od Celte Vigo.

- Kapetan je razgovarao s nama, da ne klonemo duhom sada, da nastavimo raditi jer tako nešto se događa. Da budemo ujedinjeni -izjavio je Varela.

NAJAVIO SUSRET Carević: Dinamo je favorit i neće me zavarati taj poraz od Lillea
Carević: Dinamo je favorit i neće me zavarati taj poraz od Lillea

Igrače čeka i sastanak s trenerom na kojem će razgovarati o utakmici u Lilleu.

