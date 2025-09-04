Brazilski milijarder Neymaru ostavlja bogatstvo u oporuci? Samo, nikad ga nije upoznao...

U svijetu u kojem se nogometne zvijezde već utapaju u bogatstvu, vijest da je Neymar Jr. (33) postao jedini nasljednik anonimnog brazilskog milijardera zvuči gotovo nestvarno. Ipak, prema izvještajima brazilskih medija, 33-godišnji nogometaš, koji se nedavno vratio u svoj dječački klub Santos, uskoro bi mogao postati bogatiji za gotovo milijardu eura, točnije za iznos procijenjen na 975 milijuna eura. Oporuka je, kako se navodi, već formalizirana, no cijeli slučaj tek treba proći pravnu proceduru.

Identitet darežljivog milijardera ostaje obavijen velom tajne. Prema informacijama koje je prvi objavio lokalni medij RIC, radi se o poslovnom čovjeku koji nije imao djece i nije bio oženjen. Oporuka je službeno ovjerena u javnobilježničkom uredu u gradu Porto Alegre još 12. lipnja, uz prisutnost dvojice svjedoka.

Foto: James Moy/PRESS ASSOCIATION

Ono što ovu priču čini još neobičnijom jesu razlozi koji stoje iza ove odluke. Milijarder, koji se navodno godinama borio sa zdravstvenim problemima, nikada nije osobno upoznao Neymara.

Unatoč tome, osjećao je duboku povezanost s nogometašem. Posebno ga je dirnuo Neymarov odnos s ocem, Neymarom Seniorom, koji ga je podsjećao na vlastiti odnos s pokojnim ocem.

Iako je oporuka formalizirana, put do preuzimanja nasljedstva nije jednostavan. Cijeli slučaj sada je u rukama brazilskog pravosuđa, koje mora potvrditi valjanost dokumenta i službeno proglasiti Neymara nasljednikom. S obzirom na neobične okolnosti i ogroman iznos, pravni stručnjaci ne isključuju mogućnost sudskih sporova i osporavanja oporuke.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

U međuvremenu, Neymarov tabor ostaje nijem. Njegov ured za odnose s javnošću potvrdio je da nisu primili nikakvu službenu obavijest o oporuci, a sam igrač nije se javno oglasio. Ova šutnja samo dodatno potiče nagađanja o tome hoće li uopće prihvatiti nasljedstvo ako ono bude potvrđeno.

Iako bi iznos od gotovo milijardu eura promijenio život bilo kome, za Neymara on predstavlja tek značajno uvećanje već postojećeg bogatstva. Njegova neto vrijednost procjenjuje se na više od 325 milijuna eura, a godinama se nalazi na Forbesovim listama najplaćenijih sportaša svijeta.

Foto: HOCH ZWEI/DPA

Njegova karijera ispunjena je lukrativnim ugovorima, od rekordnog transfera iz Barcelone u PSG vrijednog oko 230 milijuna eura, do bajoslovne plaće u saudijskom klubu Al-Hilalu, gdje je zarađivao oko 149 milijuna eura godišnje.

Nakon neuspješne epizode u Saudijskoj Arabiji, obilježene ozljedama i sa samo sedam odigranih utakmica, Neymar se vratio kući. Povratak u Santos opisao je kao emotivnu odluku, nazvavši klub svojim "domom, korijenima i životom".