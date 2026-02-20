Obavijesti

Sport

Komentari 0
IGRAČ HERTHE

Brekalo: Nadam se povratku u hrvatsku reprezentaciju za SP!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Hertha

Posebno sam ponosan na tih 35 nastupa za nacionalnu momčad; to je definitivno nešto čemu svaki nogometaš teži. To također znači da imate kvalitetu biti reprezentativac svoje zemlje, rekao je Brekalo

Admiral

Josip Brekalo (27) ove je zime preselio iz Real Ovieda u berlinsku Herthu na posudbu. Vratio se povremeni "vatreni" u Njemačku gdje je igrao za Wolfsburg i Stuttgart, a s Herthom će pokušati izboriti promociju u Bundesligu

Hertha mu je deveti profesionalni klub u 11 godina karijere, a u razgovoru za Flashscore podijelio je svoje dojmove. 

- Jako sam sretan što sam se vratio u Njemačku, posebno jer ću igrati za kultni klub poput Herthe Berlin. Borimo se do kraja ove sezone za naš cilj, a to je definitivno plasman u najvišu ligu, Bundesligu, jer Hertha tamo očito pripada. Došao sam ovdje kako bih to postigao zajedno s ovom momčadi. 

DFB Cup - Quarter Final - Hertha Berlin v SC Freiburg
Foto: Axel Schmidt/REUTERS

Dosad je za berlinski sastav odigrao tri utakmice, a još čeka na prvi gol. 

- U posljednje dvije ili tri sezone doista je bilo puno posudbi i nije lako igraču na toj poziciji održavati dosljednost i postići pravu formu, ali uvjeren sam da se u Herthi to može promijeniti i da ćemo zajedno biti uspješni - objasnio je kakav je osjećaj često mijenjati klubove pa dodao:

- Moje osobno iskustvo svaki put kad sam mijenjao klub bilo je veliko iščekivanje i entuzijazam, jer znate, nova prilika, nova šansa, nova publika je na vidiku. I ovaj put je bilo isto, ali s obzirom na to da sam proveo mnogo godina u Njemačkoj, znam u kakvo okruženje dolazim; znam kakva je Hertha Berlin. Jako sam sretan i uzbuđen zbog onoga što me čeka. 

NAPETO U ŠPANJOLSKOJ VIDEO Ćaleta-Car požutio zbog prosvjeda, Girona počela eru bez Livakovića bijegom s dna
VIDEO Ćaleta-Car požutio zbog prosvjeda, Girona počela eru bez Livakovića bijegom s dna

O bivšem klubu

Brekalo se u Real Oviedu nije najbolje snašao, a nisu mu pomogli ni rezultatski neuspjesi kluba koji se bori za opstanak u La Ligi. 

- Moje vrijeme u Oviedu završilo je malo ranije nego što smo svi očekivali. Nažalost, bila je to vrlo teška sezona za klub i za mene; u kratkom vremenu promijenili smo tri menadžera, tako da nije bilo stabilnosti ni rezultata, i iz tih razloga sam prešao u Herthu Berlin, nadajući se da ću ovdje biti puno uspješniji - rekao je Brekalo.

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska
ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U Oviedu je dijelio svlačionicu s legendarnim Santijem Cazorlom, o kojem ima riječi hvale. 

- Vidjeti ga u tim godinama kako još uvijek pristupa utakmicama i treninzima s takvim entuzijazmom i ljubavlju prema nogometu - to je nešto što ću sigurno pamtiti iz Ovieda - kazao je i dodao:

- Oviedo svakako ima kvalitetu za ostanak u ligi; sve je u njihovim rukama. Uvjeren sam da imaju ono što je potrebno da preokrenu ovaj zaostatak i od srca im želim uspjeh. 

Nada se nastupu na Mundijalu 

Brekalo je za Hrvatsku odigrao 35 utakmica i zabio četiri gola, a priznao je da sanja nastup s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu. 

- Posebno sam ponosan na tih 35 nastupa za nacionalnu momčad; to je definitivno nešto čemu svaki nogometaš teži. To također znači da imate kvalitetu biti reprezentativac svoje zemlje. Mislim da sam još uvijek dovoljno mlad u nogometu da gajim te nade i želim ponovno igrati za reprezentaciju i natjecati se na velikim nogometnim turnirima - rekao je pa zaključio:

- Motivacija je ogromna biti dio momčadi na velikim turnirima, jer je atmosfera nevjerojatna, nešto posebno. Podrška cijele nacije je sjajna i stvarno se nadam da ću svojim nastupima zaslužiti još jedan poziv u reprezentaciju. 

KAOS U NJEMAČKOJ VIDEO Neredi u Berlinu zasjenili veliki derbi! Ozlijeđeno više od 50 ljudi, oglasila se i policija
VIDEO Neredi u Berlinu zasjenili veliki derbi! Ozlijeđeno više od 50 ljudi, oglasila se i policija

Hertha je trenutačno šesta momčad druge Bundeslige sa 34 boda. 

OSTALO

