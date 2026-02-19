Britanka uči klizati zbog utrke na 160 km preko jezera: 'Tu su vukovi i ostale divlje životinje'

Anya Eames (51) sudjelovat će na utrci Mongol 100 preko jezera Khuvsgul kako bi prikupila novac za dobrotvornu organizaciju za mlade Increase the Peace i Great Western Air Ambulance. Zanimljivo, za tu je prigodu morala ponovno učiti klizati.

- Učila sam klizati posljednjih nekoliko tjedana. Klizala sam i prije, ali ovaj put nema ograde za koju se mogu uhvatiti - rekla je Eames, a prenosi BBC.

Tijekom četverodnevne utrke natjecatelji će pješačiti ili klizati rutom prije kampiranja na ledu, gdje temperature padaju i do minus 30 stupnjeva Celzijevih.

Eames već nekoliko tjedana uzima posebne satove klizanja, a mora se i naviknuti na posebne čizme potrebne za ekspediciju.

- Ako padne snijeg, fizički ne možete klizati po snijegu. Tu se oštrice skidaju s čizama i tada mogu ili planinariti ili trčati po snijegu - rekla je i opisala o kakvom jezeru se radi.

- To je također sveto jezero, tako da se nikakva tekućina ne smije proliti po njemu. Ne smijete dopustiti da bilo kakva tekućina iz boce dospije u jezero, a ako trebate piškiti, morate prevladati taj izazov.

Bit će i opasnosti u obliku divljih životinja.

- Na jezeru ima vukova i drugih životinja koje nam mogu predstavljati opasnost, pa nam vodiči pomažu, a tu je i rezervno vozilo - konjska zaprega.

Eames već ima iskustva u dobrotvornim ekspedicijama, 2023. je sudjelovala u planinarenju s haskijima preko Arktika, a godinu kasnije u arktičkom skijanju.