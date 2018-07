'Brko' nadmudrio cijelu Rusiju, a sad Hrvatskoj sprema klopku

Neću vam reći sve, neću otvoriti karte, način igre protiv Španjolske mogli bi igrati i sutra jer Španjolci i Hrvati su na istoj razini, savjete ću dati igračima nakon sata teorije, rekao je ruski izbornik Stanislav Čerčesov (54) dan uoči utakmice četvrtfinala SP-a protiv Hrvatske u Sočiju (subota, 20 sati).

Čerčesov je, vjerujte, prilično inteligentan tip. Jedan od najboljih ruskih trenera.

Istrpio je u predmundijalskom razdoblju 'milijun' sumnji, čak i omalovažavanja onog što radi. Dok su ostale reprezentacije vodile bitku kroz kvalifikacije, Rusi su igrali prijateljske utakmice. I Čerčesov je ispadao - lud.

Korak ispred

Argentina (0-1), Španjolska (3-3), Brazil (0-3), Francuska (1-3), Austrija (0-1) i Turska (1-1) bili su rezultatski neuspješni testovi za Ruse uoči početka Svjetskog prvenstva.

U svim tim utakmicama lukavi 'brko' igrao je u formacijama 3-4-2-1/3-4-1-2/3-5-2/3-4-1-1. Pripremao je protiv jačih od sebe defenzivno izdanje Rusije, uigravao igrače u način igre za kakav je procijenio da će mu jednog trenutka zatrebati na Mundijalu.

No Rusi o tome nisu baš vodili računa, htjeli su ubojitu reprezentaciju u prijateljskim utakmicama.

Znao je Stanislav dobro da u otvorenijoj varijanti 4-2-3-1 Rusija može dobiti Saudijsku Arabiju i Egipat što se i dogodilo, no za nešto više, trebat će mu provjerena i defenzivnija varijanta te naravno, doza sreće.

Sreće, koju je isprovocirao time što su ga gotovo godinu dana ruski mediji 'gazili' zbog očajnih rezultata u pripremama.

Gledao je tada nemoćni Stanislav kako se Argentinci, Brazilci i Francuzi olako poigravaju s ruskim bunkerom u nastajanju, no sve je to bio dio plana koji je, danas se može potvrditi, uspio.

I sad mu se klanja cijela Rusija jer je bio korak ispred svih.

Rusija za Hrvatsku

Rusi su u četvrtfinalu i točno znaju kako će se postaviti na Hrvatsku. Nakon svega, ovo je za njih 'diplomski'.

To konkretno za Dalića i njegove pulene znači da će Rusi nastupiti u gustoj 3-4-2-1 formaciji koja je podložna raznim modifikacijama kroz 90 ili 120 minuta. To je njihovo tzv. drugo lice, ono defenzivnije koje na Mundijalu nisu otkrili sve do Španjolske.

Španjolci su u svakom nogometnom segmentu razbili Ruse. Čudesni golman i kapetan Igor Akinfejev skidao je udarac za udarcem, a sve začinio obranama na raspucavanju.

Foto: SofaScore Slično ćemo gledati u Sočiju uz vjerojatnije hrabriji pristup pri kontrama Rusa jer sve ono što nisu smjeli protiv 'furije', usudit će se protiv nas. Zbog četvrtfinala, povijesne prilike i toga što Hrvatska ipak nije Španjolska.

Čerčesov će tako postaviti trojicu igrača na pozicije stopera i to će biti s desna na lijevo: Ilja Kutepov, Sergej Ignjaševič i Fedor Kudrjašov. Potom slijedi četvorka u veznoj liniji: desno uz aut liniju ide Mario Fernandes, dva veznjaka su Roman Zobnin i Daler Kuzjaev, a lijevo će zaigrati Jurij Žirkov.

Iza najisturenije leteće tvrđave Artema Dzjube igrat će Aleksandr Samedov i najopasniji ruski igrač Aleksandr Golovin.

Ideja takve igre je skroz neutralizirati bočne strane budući da se na desnoj strani istovremeno nalaze Fernandes i Samedov uz podršku desnog stopera Kutepova, odnosno na lijevoj, bek Žirkov, Kuzjaev te stoper Kudrjašov koji bez problema može igrati i na beku.

Čerčesov se odlučio za trojicu u obrani zbog veteranskih godina nezamjenjivog vođe obrane Sergeja Ignjaševiča (39) koji na širokom prostoru ne bi imao šanse protiv španjolskih brzanaca, kao što ne bi imao šanse protiv Ante Rebića ili Ivana Perišića ukoliko bi Rusija protiv Hrvatske krenula otvorenije u dvaput na Mundijalu isprobanoj formaciji 4-2-3-1.

Ruski 'Luka'

Igrali su Rusi tako u prve dvije utakmice skupine protiv Saudijske Arabije (5-0) i Egipta (3-1). Bila je to lepršava igra na krilima njihovog najboljeg pojedinca Golovina.

Iako su rezultati superuvjerljivi, događale su se situacije u kojima se očitovala sporost Ignjaševiča pa je mudri Čerčesov shvatio da protiv jačih reprezentacija u osmini finala nema šanse s takvom igrom.

Rusija nema brzinu i kvalitetu za nadigravanje s jačima od sebe. Zato će pokušati, baš kao i protiv Španjolaca, skroz 'umrtviti' igru i začepiti sve rupe prema Akinfejevu.

A prema naprijed ovisit će o raspoloženju svog najboljeg igrača Aleksandra Golovina (22) koji je njihov 'Luka Modrić'.

Od njega kreću svi napadi i s loptom uvijek zna što treba. Teško ju gubi, brz je i okretan i Čerčesov mu je našao idealnu poziciju, odmah iza špice.

Golovin, unatoč ofenzivnijoj roli, puno vremena boravi u svojoj polovici i za vrijeme dok su Španjolci imali posjed, on se pretvarao u - zadnjeg veznog. Tek po osvajanju lopte on bi jurio u kontru.

Čerčesov ima recept, a igrači ga prate... Opasna kombinacija!

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.