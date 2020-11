'Brozoviću moramo naći pravu zamjenu, Kovačić to očito nije'

Kovačić je opet bio indisponiran, nije bio na nivou, stajao je daleko od igrača, nije ga bilo u duelima... Još jednom se potvrdilo da je na toj poziciji Brozović puno viša klasa i kvalitetniji igrač od njega, kaže Ante Miše

<p>Prije svega, treba konstatirati da je Švedska zasluženo slavila, apsolutno su bili bolji i mogli pobijediti i s više golova razlike. Mi se možemo jedino tješiti time što nas i ovaj minimalan poraz, i taj jedan sretno postignuti gol, ostavljaju u igri za treće mjesto i ostanak u elitnoj skupini Lige nacija. Hoće li to biti dovoljno, vidjet ćemo u utorak, nakon ogleda s Portugalom na Poljudu.</p><p>Počeli smo rezervirano, nismo uopće ušli u utakmicu onako kako je izbornik najavljivao uoči njenog početka. Rekao je da nećemo igrati na bod jer ne znamo tako igrati i ako tako uđemo da ćemo izgubiti. A ispalo je da smo ušli baš tako, rezervirano, mlako, što je dobrim dijelom zasluga i Švedske, oni su nam se nametnuli od prve minute čvrstoćom, agresivnošću, dobivali su većinu duela i ničijih lopti...</p><p>Zabunu u naše redove unosili su Forsberg, koji je s boka ulazio u sredinu, te Olsson, koji je s pozicije zadnjeg veznoga ulazio u sredinu. Njih dvojica su stvarali višak u veznom redu, tako smo primili i prvi gol a stvorili su nam i još nekoliko prilika. Na tridesetak metara od našeg gola Kuluševski, Forsberg i Berg kreirali su trokut i tu su nam stvarali dosta problema. Dok se obrana bavila njima, dolazili su nam iz drugoga plana Olsson i Egdal i u međuprostoru stvarali višak koji Modrić, a pogotovo Kovačić, nisu mogli pokriti.</p><p>Kovačić je opet bio indisponiran, nije bio na nivou, stajao je daleko od igrača, nije ga bilo u duelima... Još jednom se potvrdilo da je na toj poziciji Brozović puno viša klasa od njega i da ga on jednostavno ne može zamijeniti. Opet smo primili gol iz prekida, ne smije se dozvoliti ozbiljnoj reprezentaciji da prima tako jeftine golove.</p><p>Ako pogledate snimku drugoga gola, vidjet ćete da su osim strijelca Danielsona još dvojica njegovih suigrača bili sami na drugoj vratnici, i da je on prenio loptu umjesto što je pucao, oni bi sigurno zabili. To su neshvatljive početničke pogreške koje se ne smiju ponavljati.</p><p>Naravno, treba biti svjestan da je ovo reprezentacija u stvaranju, da je smjena generacija i da treba vremena za uigravanje a izbornik zbog raznoraznih razloga nije mogao računati ni na nekoliko važnih igrača... Ne može se reći da ovi igrači nisu kvalitetni, ali treba im iskustva i vremena za uigravanje. Ušli su rezervirano, a kasnije im se bilo teško vaditi se iz minusa od dva gola, pogotovo protiv energetski moćne i fizički snažne Švedske.</p><p>Pojedinačno gledano, nitko nije bio na visini zadatka osim Livakovića, koji nije mogao ništa kod golova, a ostalo je obranio. Dogodi se takav dan, ne može nas ni Modrić svaki put uzeti za ruku i odvesti do pobjede... Ništa, i dalje ovisimo sami o sebi, u prednosti smo nad Šveđanima zbog tog sretnog gola, ali moramo biti svjesni da protiv Portugala neće biti lako, pogotovo bez Brozovića, on je u ovoj momčadi nezamjenjiv. Ključno će biti pronaći mu adekvatnu zamjenu.</p>