Bucksi mogu odahnuti: Giannis za udarac dobio utakmicu kazne

<p>Jedan od najboljih košarkaša današnjice, najkorisniji igrač (MVP) prošle NBA sezone<strong> Giannis Antetokounmpo </strong>kažnjen je s jednom utakmicom neigranja zbog isključenja koje je dobio u posljednjoj utakmici njegovih <strong>Milwaukee </strong>Bucksa protiv <strong>Washington </strong>Wizardsa.</p><p>Antetokounmpo, koji je nominiran za MVP nagradu i ove sezone, tijekom druge je trećine utakmice protiv Wizardsa u utorak glavom udario suparničkog centra Moritza Wagnera.</p><p>No, kako nije ozlijedio suparnika, Antetokounmpo se izvukao sa samo jednom utakmicom zabrane nastupa koju će "odraditi" u četvrtak protiv Memphis Grizzliesa.</p><p>Kako je Milwaukee još ranije osigurao prvo mjesto u Istočnoj konferenciji, ova kazna ustvari nema nikakvu težinu jer će Antetokounmpo biti na raspolaganju treneru Mikeu Budenholzeru već za prvu utakmicu doigravanja protiv Orlando Magica početkom sljedećeg tjedna.</p><p>Antetokounmpo se za svoj postupak ispričao odmah po završetku dvoboja protiv Washingtona.</p><p>- Moj je postupak bio užasan. Kada bih mogao vratiti vrijeme, ne bih to ponovio. No, svi smo mi ljudi i griješimo - kazao je Antetokounmpo.</p><p>Podsjetimo, iako su do kraja ligaškog dijela NBA sezone u "balonu" u Orlandu ostala još dva dana, nakon četiri utakmice odigrane u srijedu poznato je sedam od osam parova prvog kruga doigravanja u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.</p><p><strong>Los Angeles Clippersi</strong> su sa 124-111 pobijedili Denver Nuggetse te osigurali drugo mjesto u Zapadnoj konferenciji, dok su Nuggetse "zacementirali" na trećoj poziciji Zapada. Oba sastava imaju za odigrati po još jedan susret, a Clippersi su s omjerom 48-23 postali nedostižni za Nuggetse koji su pali na 46-26. To znači kako će Clippersi u prvom krugu doigravanja za suparnike imati Dallas Maverickse, koji su sa 43-31 sigurni sedmi na Zapadu, dok će Nuggetsi igrati protiv Utah Jazza, koji je s 43-28 šesta momčad Zapada.</p><p>Prvaci <strong>Toronto Raptorsi</strong> su u čudnoj utakmici u kojoj su oba trenera u završnici na teren poslali svoje pričuvne igrače svladali Philadelphia 76-erse sa 125-121 iako su Sixersi pola minute prije kraja dvoboja vodili sa 121-119. Još ranije se znalo kako će Toronto ligaški dio okončati na drugom mjestu Istoka s 52-19, iza Milwaukee Bucksa (56-16) te će u prvom krugu doigravanja za suparnika imati sedme Brooklyn Netse (35-36), dok je Philadelphia sada sigurna šesta na Istoku s 42-30 te ju očekuje sraz s trećim Boston Celticsima (48-23).</p><p>Priliku svojim pričuvama dali su i treneri Oklahoma City Thundera te Miami Heata u njihovom međusobnom dvoboju, a na kraju su pričuve Thundera izvojevale 116-115 pobjedu velikim preokretom u posljednjoj četvrtini. Thunder sada ima omjer 44-27 te dijeli četvrto mjesto na Zapadu s Houston Rocketsima, koji su izgubili od Indiana Pacersa sa 104-108, pa će se ta dva sastava sučeliti međusobno u prvom krugu doigravanja, dok je Heat na omjeru 44-28 na diobi četvrtog mjesta s Pacersima, pa će i te dvije momčadi igrati međusobno u prvom krugu.</p><p>U susretu Rocketsa i Pacersa prevagnula je momčadska igra u odnosu na individualnu. Pacersi su do pobjede stigli ujednačenim napadačkim učinkom, po 18 koševa ubacili su Myles Turner (12 skokova) i Justin Holiday, 17 je dodao Edmond Sumner, a po 16 Victor Oladipo i Doug McDermott koji su tako kompenzirali neigranje svog najboljeg strijelca u Orlandu T.J. Warrena, dok je Rocketsima nedovoljno za pobjedu bilo 45 koševa, 17 skokova i 9 asistencija<strong> Jamesa Hardena </strong>koji u ovoj utakmici nije imao pomoć ozlijeđenog Russella Westbrooka.</p><p>U prvom krugu doigravanja na Istoku tako će igrati Milwaukee - Orlando, Toronto - Brooklyn, Boston - Philadelphia i Miami - Indiana, dok su na Zapadu poznata tri od četiri para: LA Clippers - Dallas, Denver - Utah i Oklahoma City - Houston, dok su jedini koji ne znaju svog prvog suparnika u posezoni Los Angeles Lakersi, koji su osigurali status prvog nositelja svoje konferencije, a neće ga niti znati još barem tri dana jer se za posljednje mjesto koje vodi u doigravanje bore četiri sastava, Portland, Memphis, Phoenix i San Antonio. Nakon što u četvrtak te četiri momčadi odigraju svoj posljednji ligaški dvoboj znat će se koje će dvije ekipe tijekom vikenda igrati takozvanu "play-in" seriju koja će iznjedriti suparnika Lakersima.</p>