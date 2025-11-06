Budimir nakon prve pobjede na SP-u: Idemo dalje, ali u jednom segmentu se moramo popraviti

Hrvatska U17 reprezentacija pobijedila je Ujedinjene Arapske Emirate u drugoj utakmici skupine C na Svjetskom prvenstvu. Odlično su odigrali izabranici Marijana Budimira te i u drugoj utakmici sačuvali netaknutu mrežu, a sada je proradio i napad. Za Hrvatsku su zabili Tino Kusanović, Gabriel Šivalec i Krešimir Radoš. Utakmicu su komentirali trener Budimir te strijelci Kusanović i Šivalec.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Čestitam svojim igračima, odigrali su odličnu utakmicu. Na početku drugog djela su oni bili opasni, ali smo većinu utakmice kontrolirali. Zabili smo gol i to je bilo jako bitno i tada smo se još više opustili. Bili smo tehnički dobri, izvodili sigurnija dodavanja i puno je bio lakše igrati s dva gola prednosti. Drago mi je da smo zabili i treći. Idemo dalje, moramo se odmoriti jer nas čeka još jedna teška utakmica. Radili su nam probleme u prekidima i moramo poraditi na defenzivnim prekidima - rekao je Budimir.

Kusanović je načeo Emiraćane na asistenciju Šivaleca, a onda je i Šivalec sjajno pogodio za 2-0.

- Teška utakmica. Dobro su stajali i mučili smo se da ih prođemo. U 30. minuti smo imali malo sreće, lopta se odbila do mene i zabio sam i tu nam se otvorila utakmica. Sretan sam, ali nas u nedjelju već čeka teška utakmica - rekao je Kusanović, a njegov Šivalec se nadovezao:

- Trener je rekao da stalno moramo raditi pritisak i odradili smo sve što je tražio od nas. Tako smo i zabili prvi gol, Tino (Kusanović) je odlično primio i zabio. Kod mog gola, vidio sam da će mi se odbiti i onda sam ju pospremio. Jako teška utakmica, nametnuli smo svoj tempo kako je trener htio i idemo u nokaut fazu.

Mladi "vatreni" će u nedjelju igrati protiv Kostarike i loviti prvo mjesto u skupini te lakšeg protivnika u nokaut fazi.