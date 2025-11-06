Obavijesti

Sport

Komentari 0
POBJEDA MLADIH 'VATRENIH'

Budimir nakon prve pobjede na SP-u: Idemo dalje, ali u jednom segmentu se moramo popraviti

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Budimir nakon prve pobjede na SP-u: Idemo dalje, ali u jednom segmentu se moramo popraviti
Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Trener je rekao da stalno moramo raditi pritisak i odradili smo sve što je tražio od nas. Jako teška utakmica, nametnuli smo svoj tempo kako je trener htio i idemo u nokaut fazu - rekao je strijelac Šivalec

Hrvatska U17 reprezentacija pobijedila je Ujedinjene Arapske Emirate u drugoj utakmici skupine C na Svjetskom prvenstvu. Odlično su odigrali izabranici Marijana Budimira te i u drugoj utakmici sačuvali netaknutu mrežu, a sada je proradio i napad. Za Hrvatsku su zabili Tino Kusanović, Gabriel Šivalec i Krešimir Radoš. Utakmicu su komentirali trener Budimir te strijelci Kusanović i Šivalec.

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije
Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Čestitam svojim igračima, odigrali su odličnu utakmicu. Na početku drugog djela su oni bili opasni, ali smo većinu utakmice kontrolirali. Zabili smo gol i to je bilo jako bitno i tada smo se još više opustili. Bili smo tehnički dobri, izvodili sigurnija dodavanja i puno je bio lakše igrati s dva gola prednosti. Drago mi je da smo zabili i treći. Idemo dalje, moramo se odmoriti jer nas čeka još jedna teška utakmica. Radili su nam probleme u prekidima i moramo poraditi na defenzivnim prekidima - rekao je Budimir.

KOMENTAR Hrvatska školovala Emiraćane, ozljeda dinamovca lakše naravi
Hrvatska školovala Emiraćane, ozljeda dinamovca lakše naravi
PRVA POBJEDA NA SP-U VIDEO Hrvatska U17 - UAE 3-0: 'Mini-vatreni' uvjerljivo slavili i zasjeli na prvo mjesto skupine
VIDEO Hrvatska U17 - UAE 3-0: 'Mini-vatreni' uvjerljivo slavili i zasjeli na prvo mjesto skupine

Kusanović je načeo Emiraćane na asistenciju Šivaleca, a onda je i Šivalec sjajno pogodio za 2-0.

- Teška utakmica. Dobro su stajali i mučili smo se da ih prođemo. U 30. minuti smo imali malo sreće, lopta se odbila do mene i zabio sam i tu nam se otvorila utakmica. Sretan sam, ali nas u nedjelju već čeka teška utakmica - rekao je Kusanović, a njegov Šivalec se nadovezao:

- Trener je rekao da stalno moramo raditi pritisak i odradili smo sve što je tražio od nas. Tako smo i zabili prvi gol, Tino (Kusanović) je odlično primio i zabio. Kod mog gola, vidio sam da će mi se odbiti i onda sam ju pospremio. Jako teška utakmica, nametnuli smo svoj tempo kako je trener htio i idemo u nokaut fazu.

Mladi "vatreni" će u nedjelju igrati protiv Kostarike i loviti prvo mjesto u skupini te lakšeg protivnika u nokaut fazi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025