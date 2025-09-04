Obavijesti

Bundesliga nahvalila Kovača: Odlučan je vratiti Borussiju na put uspjeha i osvajanja trofeja

Postavljeni su temelji, u skladu s nacrtom njihovog trenera, za uspjeh. Sve u svemu, to je uvjerljiv argument za Dortmund da se pojavi kao pravi kandidat za naslov, piše u tekstu Bundeslige

Niko Kovač je prije tjedan dana i službeno potpisao produljenje ugovora s Borussijom Dortmund do 2027. godine. Klub se na taj potez odlučio nakon što ga je Kovač doveo do Lige prvaka prošle sezone, kada se činilo da to neće biti slučaj. U novu sezonu Bundeslige Borussia je ušla s remijem protiv St. Paulija (3-3) te pobjedom nad Unionom iz Berlina (3-0). Bundesliga je na službenim stranicama pohvalila trenera "crno-žutih".

- S prvim punim pripremnim razdobljem iza sebe i produženim ugovorom do 2027. godine, Niko Kovač je odlučan oblikovati Borussiju Dortmund u svoj prepoznatljiv nogometni sustav te klub vratiti na put uspjeha i osvajanja trofeja - stoji u tekstu.

Sportski direktor kluba, Sebastian Kehl, nedavno je opisao Kovačev rad kao "uvjerenje, intenzitet i strast" te se to odrazilo i na igrače. Borussia je na ljeto dovela Jobea Bellinghama, Fabia Silvu i Arona Anselmina, a u klubu će i ove sezone ostati Yan Couto, Carney Chukwuemeka i Daniel Svensson što daje klubu iz Dortmunda potrebnu dubinu u momčadi te velik arsenal talenta kojim raspolaže Kovač.

- Kombinacija tih novih lica s iskustvom u momčadi ojačala je Kovačevu poziciju. Kao rezultat toga, postavljeni su temelji, u skladu s nacrtom njihovog trenera, za uspjeh. Sve u svemu, to je uvjerljiv argument za Dortmund da se pojavi kao pravi kandidat za naslov i poveća svoju kolekciju trofeja na Signal Iduna Parku - zaključuje se u tekstu na stranici Bundeslige.

