Čačić: Do petka su slobodni! Čabraja: Uvode reprezentativce, a mi klince od 18, 19 i 20 godina

Noge su bile teške, a Lokomotiva lagana. Nogometaši Dinama su u uzbudljivoj utakmici srušili Lokose 2-1 u Kranjčevićevoj i uoči reprezentativne stanke stigli do devete pobjede u 10. kolu HNL-a. Pobjeda je stigla teže od očekivanog, no Ante Čačić je bio zadovoljan.

- Utakmica vrlo gledljiva s puno prilika. Na kraju su bodovi otišli na naš konto. Da je bilo drugačije ne bi bilo nezasluženo. Lokomotiva je imala dosta prilika. Mi smo bili dosta nemirni u zadnjim minutama, imali smo prilike prije za privesti ju mirnije kraju, tako bi došli u mirniju završnicu. Ovo je 19. utakmica u nizu, imamo ritam koji imamo, stalno prešaltavanje. Najbitnije je da smo na tronu ovako suvereno, 28 bodova od mogućih 30 je sjajno. Lokomotiva ni izdaleka nema na kontu bodove koje zaslužuje svojim prezentacijama, a iz kola u kolo će se dizati. Čestitam im, ali i mojim igračima. Sada stiže stanka i u dobrom raspoloženju odlazimo na odmor - rekao je Ante Čačić nakon utakmice pa dodao:

- Imamo dosta reprezentativaca. Želim im da budu uspješni kao u Dinamu. Ostali su zavrijedili par dana odmora pa krećemo dalje. Prvi trening ćemo imati tek u petak, kada reprezentacije ode iz Maksimira.

Ante Čačić je na poluvremenu napravio potez utakmice, u igru ubacio Brunu Petkovića koji je sjajnim udarcem s 18 metara odveo Dinamo do pobjede. A bio mu je to prvi gol u dresu Dinama izvan 16 metara.

- Petković je pokazao kako je s pravom pozvan u reprezentaciju. Dao je taj gol, čuo sam kako mu je to prvi izvan 16 metara, dosta znakovito. Da, i na treningu zna zabiti izvana.

Kako ste zadovoljni predstavom Josipa Drmića?

- On radi sve što jedan napadač treba raditi, agilan je, traži prostor i dubinu, ma stvarno puno stvari koje su za nas jako korisne. Da, veseli me i što se konačno vratio Marko Bulat, dugo ga nije bilo na terenu.

Tijekom reprezentativne stanke ćete na raspolaganju imati jako malo igrača...

- OK, bit će njih 13-14, plus dva golmana, nije to ni baš tako malo. Ma prvo se svi moramo dobro odmoriti, malo se osvježiti. Ja prvi, tako i moj stožer. Kako ću provesti odmor? Otići ću negdje na par dana, provesti vrijeme u krugu prijatelja i obitelji. Onda ćemo napraviti mikro-ciklus koji će završiti s kupu utakmicom u Jarmini. Kako sam zadovoljan dosadašnjim učinkom? Brojke sve govore - završio je Čačić.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja bio je zadovoljan izvedbom, ali ne i rezultatom.

- Mislim da smo dobro parirali Dinamu, da je utakmica bila gledljiva i puna šansi, preokreta i trke. Čestitke Dinamu na zasluženoj pobjedi. Da smo zabili ne bi bilo nezasluženo, remi ne bi bio nezaslužen. Plaćamo danak neiskustvu, uvodimo igrače 2004., 2003. i 2002. godišta. Dinamo ima dobar roster, uvode se Petković i Ivanušec... Reprezentativci Hrvatske, svojim igračima nemam ništa za zamjeriti - rekao je Čabraja pa dodao:

- Ne znam je li itko u HNL-u ili Europi ove sezone napravio Dinamu toliko šansi kao mi, igračima ništa ne zamjeram, ali nismo iz tri-četiri velike prilike zabili gol. Ništa, moramo skupiti glave i ići dalje.

Lokomotiva cijelu sezonu igra atraktivan i dobar nogomet, no izostaju rezultati. Koji se, na kraju krajeva, jedini broje.

- Ma mi smo i u Šibeniku igrali kvalitetno pa ostali bez bodova. I protiv Slaven Belupa smo igrali dobro, imali 21 udarac, oni sedam, pa smo zbog nekih grešaka ostali bez svega. To je i zbog nedostatka iskustva. Sjetite se, u Velikoj Gorici smo ostali bez bodova u sudačkoj nadoknadi, ali i tu smo dominirali i bili bolji. Po nekom mom viđenju slabije smo predstave imali protiv Varaždina i Istre, a u Puli smo onda stigli do pobjede.

I vi ćete ostati bez nekolicine igrača zbog obveza u reprezentacijama.

- Naših osam ili devet mladih igrača će imati reprezentativne akcije. Vrlo mali broj ostaje i priključit ćemo neke juniore.

