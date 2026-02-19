Obavijesti

Ćaleta Car: Ljudi u Hrvatskoj žive nogomet. Real Sociedad? Uživam ovdje i volio bih ostati

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Baskijski klub, koji zauzima osmo mjesto u španjolskom prvenstvu, posudio ga je iz francuskog Lyona na godinu dana za 500.000 eura. Na ljeto ga može otkupiti za 4 milijuna eura

Admiral

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car rekao je u četvrtak novinama Mundo Deportivo da bi volio ostati u Real Sociedadu nakon što mu na ljeto istekne ugovor, a da se na Svjetskom prvenstvu nada "nečem lijepom" s Hrvatskom.

- Da, naravno. Volio bih ostati u Real Sociedadu. Ali najvažnije je pokazati se pa ćemo onda vidjeti - izjavio je 29-godišnji stoper u intervjuu.

Baskijski klub, koji zauzima osmo mjesto u španjolskom prvenstvu, posudio ga je iz francuskog Lyona na godinu dana za 500.000 eura. Na ljeto ga može otkupiti za 4 milijuna eura.

Ćaleta-Car kaže da trenutno ne zna hoće li ga Real Sociedad otkupiti.

- Još ne znam. Imam tri mjeseca da se dokažem, a onda ćemo vidjeti koja je namjera kluba. Ne znam jesu li sretni, niti jesu li moji nastupi dovoljni. Ako su zadovoljni, pričat ćemo. Uživam u ovom prekrasnom klubu - rekao je.

Sezonu je počeo u udarnoj postavi momčadi iz grada San Sebastijana, ali je onda izgubio protagonizam i završio na klupi za pričuve.

- Ovo je veliki klub i navijači kritiziraju ako nisi dobar. Ja sam prvi koji kritizira sebe i želi biti bolji. Moram reći da su mnogi moji propusti, bilo da su veliki ili mali, u medijima bili puno više istaknuti. Imam gotovo 30 godina pa moram ostati smiren i raditi kako bih pružio više. 

BEZ MBAPPEA VIDEO Real Madrid na pogon Viniciusa nadigrao Sociedad! Hrvati nisu nastupili za goste
VIDEO Real Madrid na pogon Viniciusa nadigrao Sociedad! Hrvati nisu nastupili za goste

Krajem prosinca je došao novi trener Pellegrino Matarazzo te ga vratio u početni sastav.

- Trener nam je dao novu energiju. Puno razgovara s nama, dao nam je nove ideje o tome što želi na terenu. Svi ga pratimo i jako uživamo igrati, boriti se i pobjeđivati u utakmicama - rekao je Ćelata-Car iza kojega je 19 nastupa u dresu s plavo-bijelim prugama.

Matarazzo je vodio ekipu u 10 utakmica te je upisao sedam pobjeda i samo jedan poraz od Real Madrida na Santiago Bernabeu.

- Najveća promjena bila je mentalitet i povjerenje u trenera - objasnio je hrvatski branič. Igrači se osjećaju slobodnije, a oni u napadu mogu samostalno donositi odluke.

VIDEO: BIZARAN GOL Luka Sučić promašio loptu pa ozlijeđen zabio gol. Trener: Ne znam što je, osjeća nelagodu
Luka Sučić promašio loptu pa ozlijeđen zabio gol. Trener: Ne znam što je, osjeća nelagodu

Real Sociedad je u prvoj utakmici polufinala španjolskog Kupa pobijedio u gostima rivala Athletic Bilbao s 1-0.

- Pokušat ćemo osvojiti Kup i izboriti nastup u europskim natjecanjima - izjavio je Duje Ćaleta-Car.

Rekao je da mu je „vrlo važno“ skupljati minute i igrati u kontinuitetu kako bi bio u reprezentaciji Hrvatske za koju je upisao 37 nastupa.

- Igrači hvataju formu, a najvažnije mi je igrati kako bih bio na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska će biti ondje pa ćemo vidjeti hoće li se dogoditi nešto lijepo. Pokušat ćemo - rekao je.

Hrvatska je na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju, a na pitanje kako objašnjava takve uspjehe odgovorio je da "to pita puno ljudi, a da je teško razumjeti".

- Ljudi u Hrvatskoj žive nogomet, vrlo su strastveni. Ima mnogo djece koja igraju. Mi smo talentirani u sportu u tako maloj zemlji. Imamo dobre trenere koji su nas razvijali, a tako i generaciju koja sada igra - rekao je.

Ćaleta-Car je ranije igrao i za  klubove kao što su Šibenik, Salzburg, Marseille i Southampton.

OSTALO

