Ćaleta Car: Ljudi u Hrvatskoj žive nogomet. Real Sociedad? Uživam ovdje i volio bih ostati

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car rekao je u četvrtak novinama Mundo Deportivo da bi volio ostati u Real Sociedadu nakon što mu na ljeto istekne ugovor, a da se na Svjetskom prvenstvu nada "nečem lijepom" s Hrvatskom.

- Da, naravno. Volio bih ostati u Real Sociedadu. Ali najvažnije je pokazati se pa ćemo onda vidjeti - izjavio je 29-godišnji stoper u intervjuu.

Baskijski klub, koji zauzima osmo mjesto u španjolskom prvenstvu, posudio ga je iz francuskog Lyona na godinu dana za 500.000 eura. Na ljeto ga može otkupiti za 4 milijuna eura.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Ćaleta-Car kaže da trenutno ne zna hoće li ga Real Sociedad otkupiti.

- Još ne znam. Imam tri mjeseca da se dokažem, a onda ćemo vidjeti koja je namjera kluba. Ne znam jesu li sretni, niti jesu li moji nastupi dovoljni. Ako su zadovoljni, pričat ćemo. Uživam u ovom prekrasnom klubu - rekao je.

Sezonu je počeo u udarnoj postavi momčadi iz grada San Sebastijana, ali je onda izgubio protagonizam i završio na klupi za pričuve.

- Ovo je veliki klub i navijači kritiziraju ako nisi dobar. Ja sam prvi koji kritizira sebe i želi biti bolji. Moram reći da su mnogi moji propusti, bilo da su veliki ili mali, u medijima bili puno više istaknuti. Imam gotovo 30 godina pa moram ostati smiren i raditi kako bih pružio više.

Krajem prosinca je došao novi trener Pellegrino Matarazzo te ga vratio u početni sastav.

- Trener nam je dao novu energiju. Puno razgovara s nama, dao nam je nove ideje o tome što želi na terenu. Svi ga pratimo i jako uživamo igrati, boriti se i pobjeđivati u utakmicama - rekao je Ćelata-Car iza kojega je 19 nastupa u dresu s plavo-bijelim prugama.

Matarazzo je vodio ekipu u 10 utakmica te je upisao sedam pobjeda i samo jedan poraz od Real Madrida na Santiago Bernabeu.

- Najveća promjena bila je mentalitet i povjerenje u trenera - objasnio je hrvatski branič. Igrači se osjećaju slobodnije, a oni u napadu mogu samostalno donositi odluke.

Real Sociedad je u prvoj utakmici polufinala španjolskog Kupa pobijedio u gostima rivala Athletic Bilbao s 1-0.

- Pokušat ćemo osvojiti Kup i izboriti nastup u europskim natjecanjima - izjavio je Duje Ćaleta-Car.

Rekao je da mu je „vrlo važno“ skupljati minute i igrati u kontinuitetu kako bi bio u reprezentaciji Hrvatske za koju je upisao 37 nastupa.

- Igrači hvataju formu, a najvažnije mi je igrati kako bih bio na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska će biti ondje pa ćemo vidjeti hoće li se dogoditi nešto lijepo. Pokušat ćemo - rekao je.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Hrvatska je na posljednja dva Svjetska prvenstva osvojila brončanu i srebrnu medalju, a na pitanje kako objašnjava takve uspjehe odgovorio je da "to pita puno ljudi, a da je teško razumjeti".

- Ljudi u Hrvatskoj žive nogomet, vrlo su strastveni. Ima mnogo djece koja igraju. Mi smo talentirani u sportu u tako maloj zemlji. Imamo dobre trenere koji su nas razvijali, a tako i generaciju koja sada igra - rekao je.

Ćaleta-Car je ranije igrao i za klubove kao što su Šibenik, Salzburg, Marseille i Southampton.