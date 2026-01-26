Carević nakon poraza: Ljut sam jer nismo dovoljno pragmatični

Varaždin je u posljednjoj utakmici 19. kola HNL-a preokretom slavio protiv Gorice 2-1 i s važna tri boda ostao u priključku s momčadima koje se bore za europske pozicije. Domaćin je u Velikoj Gorici poveo u 24. minuti pogotkom Juraja Filipovića, no gosti su ekspresno odgovorili preko Luke Mamića u 34. minuti i Ivana Mamuta, koji je samo dvije minute kasnije donio potpuni preokret.

Trener Varaždina Nikola Šafarić priznao je kako njegova momčad nije dobro otvorila susret, ali je naglasio da je brzi povratak do odmora bio presudan za konačni ishod.

- Ravnopravna utakmica. Gorica je imala jedan period igre, mi svoj. Oni su bili konkretniji u prvom poluvremenu, dok smo se mi u drugom dijelu vratili. Dobro je da smo se brzo izvukli iz negativnog rezultata, a kasnije smo mogli otići i na dva gola razlike. Drago mi je zbog dečki što su odigrali kvalitetnu utakmicu.

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Na poluvremenu ste napravili dvije promjene.

- Sama formacija nije bila loša, ali neki igrači nisu bili raspoloženi, posebno u iznošenju lopte. Zato smo se odlučili za ofenzivniju varijantu, koja se pokazala dobrom.

Hoće li sada biti lakše pripremati se za sljedeću utakmicu protiv Slaven Belupa?

- Oni su nas dva puta pobijedili. Riječ je o lokalnom derbiju, a igraju u odličnoj formi s dobrim trenerom. Nadam se lijepom vremenu, dobrom terenu i da će navijači uživati. Mi se moramo odmoriti, analizirati i odigrati još jednu kvalitetnu utakmicu - kazao je Šafarić za MAXsport.

Utakmicu je prokomentirao i trener Gorice Mario Carević.

- Čestitam Varaždinu na pobjedi. Ušli smo odlučno u utakmicu i bili jako dobri u prvom poluvremenu. Poveli smo i imali veliku priliku za 2-0. Takve situacije moramo iskoristiti i zatvoriti utakmicu. Kasnije je i Duraković imao čisti šut za 2-1, što bi nam ponovno donijelo prednost.

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Opet su presudile pogreške.

- Zaista ne mogu prihvatiti način na koji poklanjamo golove suparnicima. Kada se boriš za bilo što, ključ je stabilnost obrane, a mi je u ovom trenutku nemamo. Kada primiš gol, to te poljulja i počneš gubiti samopouzdanje. Posebno sam ljut jer ne rješavamo situacije pragmatično. Kod prvog gola Varaždina pokušavamo izaći kroz igru u trenutku kada nam je Kavelj izvan igre. Umjesto da budemo konzervativniji, ispadnemo naivni.

Propustili ste i nekoliko velikih prilika.

- Imali smo mnogo situacija za zabiti i pucati, ali moramo bolje reagirati. Trontelj je stalno ubacivao s desne strane, no nedostaje nam individualne kvalitete na nekim pozicijama. Ako ne želimo upasti u veće probleme, moramo vrlo brzo dovesti nove igrače - zaključio je Carević.