Carević opleo po sucu: Od 1996. to nisam vidio. Fascinantno!

U posljednjem susretu ove hrvatske nogometne polusezone Rijeka je na Rujevici pobijedila Goricu sa 1-0 produživši niz bez poraza na osam susreta u svim natjecanjima. Gol odluke zabio je Ante Matej Jurić u 53. minuti na asistenciju Tiaga Dantasa, dok je Gorica ostala bez punog plijena četvrtu utakmicu u nizu.

- Čestitam Rijeci na pobjedi. Što se tiče same utakmice, prvih 20-ak minuta su nas spustili u niži blok, što nam nije bio cilj. Nakon toga smo imali dosta kontrole, ali opet se pokazuje naša boljka, imali smo puno situacija gdje smo morali odraditi bolji zadnji pas. To ne ulazi u statistiku, ali u mojoj glavi su to dobre situacije za gol. Morat ćemo poraditi na tome. Nadam se da ćemo dovesti i neke individualce, igrače koji mogu to riješiti. To nam fali - iskreno je rekao Mario Carević, trener Gorice, nakon utakmice za MaxSport.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Osvrnuo se na utakmicu i kritizirao nadoknadu suca Darija Bela.

- Rijeka je agresivna, dobro puni dubinu, ali nisu imali neke izrazite šanse. I mi smo na momente bili dobri, ali to sve zapne u lošoj odluci. Fascinantno mi je da je bila nadoknada od tri minute nakon bakljade i šest izmjena. Tri minute nisam vidio od Europskog prvenstva 1996. Vjerojatno mi ne bismo izjednačili, ne govorim u tom kontekstu, ali nije normalno da su tri minute nadoknade - komentirao je.

Velika Gorica: Trener Mario Carević i igrač Marijan Čabraja najavili utakmicu protiv Dinama | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Za kraj se osvrnuo na završenu polusezonu.

- Sedmi smo na tablici i to je zadovoljavajuće, ali bodovna razlika u odnosu na ekipe s dna nije velika. Izgubili smo 24 igrača, sve nove smo doveli. Stoga mogu biti zadovoljan, ali nadam se više i nadam se da ćemo dovesti dva-tri pojačanja, fali nam individualnosti i brzine. Teško je svaki put kroz igru i mehanizme doći gore. Ako uspijemo dovesti neko brzo krilo ili napadača, mislim da će ova ekipa biti puno bolja.