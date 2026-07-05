Carlo Ancelotti zagolicao maštu Brazilcima pa rekao: 'Savjete primam samo od jedne osobe'

Brazil i Norveška borit će se za mjesto u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Dvoboj dvije sjajne reprezentacije, sa velikim napadačkim arsenalom i u 22 sata nas očekuje prava poslastica. Carlo Ancelotti najavio je susret, osvrnuo se na momčad, posebno na Raphinhu, a rekao je i tko je jedini tko mu može dati savjet..

Foto: CAEAN COUTO

Na pitanje mogu li Neymar i Vinicius igrati zajedno, kratko je odgovorio: "Da. I mislim da će igrati zajedno". Vijesti koje su zagolicale maštu brazilskim navijačima uoči velikog dvoboja. Osvrnuo se i na Raphinhu: "Raphinha jako dobro napreduje, ali još nije na 100 posto. Dostupan je i možda može dobiti nekoliko minuta kako bi pomogao momčadi. Jako smo sretni jer je on vrlo, vrlo važan igrač za ovu momčad."

Naravno, glavni fokus brazilske obrane je Erling Haaland.

- Usredotočeni smo na pripremu utakmice i uzet ćemo u obzir Haalandove kvalitete. Svi znaju Haalanda, ne moram svojoj obrani objašnjavati kako on igra. Oni ga poznaju bolje od mene jer su igrali protiv njega mnogo puta. On je vrlo, vrlo opasan napadač. Ne moram objašnjavati kako se brani ili igra protiv Haalanda. Možemo podići kvalitetu igre i biti konzistentniji. Cilj je nastaviti napredovati - rekao je Talijan.

Zatim se pozabavio kritikama na svoj račun.

- U Italiji kažu da svi muškarci žele biti treneri, a sve žene arhitektice. Ne znam razumijem li nogomet ili ne, ali nitko me ne može suditi po tome. Jedino što je sigurno jest da sam pripremio više od 1400 utakmica. To možda nije dovoljno da bih razumio nogomet, ali je svakako velika količina iskustva - rekao je pa dodao:

- Primam savjete od svih, ali jedina osoba koja bi mi stvarno mogla biti prava za davanje savjeta jest Alex Ferguson. Samo je jedna osoba pripremila više utakmica od mene: Alex Ferguson, koji ih je pripremio više od 2000.