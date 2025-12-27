Obavijesti

NEVJEROJATNO

Cedevita Junior tricom sa sirenom pobijedila KK Dinamo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sarajevo: FIBA Europa kup, drugi krug, skupina L, 2. kolo, KK Bosna BH Telecom v KK Cedevita Junior | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

U posljednji napad ušlo se sa rezultatom 82-82, a za pobjedu pogodio je Lukša Buljević tricom sa zvukom sirene

Košarkaši Cedevite Junior pobijedili su Dinamo Zagreb s 85-82 u subotnjoj utakmici 13. kola Premijer lige odigranoj u dvorani Sutinska vrela, a pobjedničku tricu sa zvukom sirene pogodio je Lukša Buljević. On je u zadnjoj četvrtini postigao sedam od svojih deset koševa, a do zadnjeg šuta je pogodio jednu tricu iz sedam pokušaja.

Bio je to vrlo izjednačen dvoboj u kojem nijedna momčad nije uspjela stvoriti osjetniju prednost pa je posljedično odluka o pobjedniku pala u neizvjesnoj završnici. Buljević je 32 sekunde prije kraja pogodio oba slobodna bacanja za vodstvo Cedevite Junior 82-79, a Delonnie Hunt je 17 sekundi prije isteka 40. minute izjednačio tricom na 82-82, da bi Buljević na već opisan način donio pojedu Cedeviti.

DOMAĆE PRVENSTVO Split uvjerljiv protiv Šibenčana
Split uvjerljiv protiv Šibenčana

Jordan Gainey je predvodio strijelce pobjedničke momčadi sa 17 koševa. Clarence Daniels je ubacio 13 poena i imao devet skokova, a po 11 koševa su postigli Antonio Vranković i Stipe Krstanović. Mate Kalajžić je uz deset poena podijelio osam asistencija.

Lukas Avdalović je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Dinama. Fran Jacović je ubacio 12 poena, a Delonnie Hunt i Imran Polutak po 11 svaki.

MEĐU 16 NAJBOLJIH Reggiana izbacila Cibonu iz Europe, a sad izvukli Cedevitu
Reggiana izbacila Cibonu iz Europe, a sad izvukli Cedevitu

U Sinju je Alkar sa 71-64 pobijedio Šibenku. Pavle Marčinković je sa 16 koševa bio najbolji strijelac sinjske momčadi, a Deantoni Gordon i Fabian Šiško su ubacili po 12 poena. Vincent Golson je sa 17 koševa bio najbolji strijelac Šibenke, a Karlo Mikšić je spojio 13 poena i 11 skokova.

U prvim subotnjim utakmicama dogodila su se dva iznenađenja: Kvarner 2010 je u Rijeci svladao Zadar sa 79-69, a Samobor je kao gost slavio s 80-70 na gostovanju u Zaboku.

Zadar je na vrhu ljestvice s 11-2, ali Split ima 11-1 i utakmicu manje. Zabok je treći s učinkom 8-5, Samobor je skočio na četvrto mjesto sa 7-6, a Kvarner je peti sa 6-7, koliko ima i Alkar. Cibona je s utakmicom manje na sedmoj poziciji s učinkom 6-6. Dinamo je pao na 5-8, a Cedevita Junior ima učinak 4-9. Na začelju su Dubrava s 4-8 i Šibenka s 3-10. Cibona je u nedjelju (20 sati) domaćin Dubravi.

