Obavijesti

Sport

Komentari 4
ZAČUDIO SE ODLASKU

Čelni čovjek Maribora: 'Đalović je trebao sve gurnuti pod tepih, takve stvari se mogu dogoditi'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čelni čovjek Maribora: 'Đalović je trebao sve gurnuti pod tepih, takve stvari se mogu dogoditi'
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Nismo ljuti na Đalovića, ali smo razočarani. Možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor, izjavio je čelni čovjek Maribora, Cem Basgul

Očekivao sam da će Radomir Đalović na drugačiji način riješiti ovu situaciju, izjavio je Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija Maribora povodom odlaska Đalovića s trenerske klupe ovog slovenskog nogometnog kluba.

Foto: nk maribor

Đalović, koji je prošle sezone vodio nogometaše Rijeke do dvostruke krune, napustio je klub s Rujevice i 9. rujna preuzeo Maribor u kojem se zadržao točno 16 dana. U tom je razdoblju vodio Maribor u tri utakmice te je u sve tri slavio.

Do razlaza je došlo nakon što se dogodila tučnjava dvojice nogometaša Maribora na treningu. Slovenski portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao smiriti situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio napustiti svoju dužnost u Mariboru.

SLUŽBENA OBJAVA Đalović dobio otkaz u Mariboru. Iz kluba otkrili detalje tučnjave
Đalović dobio otkaz u Mariboru. Iz kluba otkrili detalje tučnjave
DETALJI SKANDALA U SLOVENIJI I navijači Maribora pokušali nagovoriti Đalovića da ostane. Naslijedit će ga srpski trener?
I navijači Maribora pokušali nagovoriti Đalovića da ostane. Naslijedit će ga srpski trener?

 - Došlo je do iskre na stadionu između dvojice igrača. Dogodio se incident i fizički obračun, ali sve je trajalo deset sekundi. Bio sam tamo i vidio. Nakon treninga obojica igrača su se željela ispričati treneru zbog svih neugodnosti i tek su tada obojica saznala da je i Đalović bio udaren. Osobno to nisam vidio. Takve stvari se događaju unutar kolektiva i mislio sam da će Đalović drugačije riješiti stvar. Ili da inicira pokretanje disciplinskog postupka ili da cijelu stvar gurne pod tepih - izjavio je Cem Basgul, a prenosi slovenska novinska agencija STA.

- Nismo ljuti na Đalovića, ali smo razočarani. Možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor - dodao je Basgul.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?
DA VAS VIDIMO

KVIZ Koliko znate o Gvardiolu?

Hrvatski nogometni reprezentativac i branič Manchester Cityja Joško Gvardiol hit je svjetskog nogometa. Zabavite se s nama i riješite deset pitanja o njegovoj karijeri i životu
Dan kad je nestala Jugoslavija: Na Poljudu je gorjela zastava...
PRIJE 35 GODINA

Dan kad je nestala Jugoslavija: Na Poljudu je gorjela zastava...

Na Poljudu su te srijede 26. rujna 1990. godine navijači ustali protiv velikosrpske politike, a zapaljena jugoslavenska zastava označila je početak rađanja samostalne Hrvatske
FOTO Tko su sestre Mišković? Samozatajne nasljednice iz sjene vode carstvo HNK Rijeke
LJEPŠA STRANA OBITELJI

FOTO Tko su sestre Mišković? Samozatajne nasljednice iz sjene vode carstvo HNK Rijeke

Anna i Tea Mišković, vlasnice HNK Rijeke, drže se dalje od medija, a upravljaju klubom s Rujevice. Njihova obrazovanost i posvećenost obitelji čine ih modernim licem hrvatskog nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025