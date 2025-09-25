Obavijesti

Stigla potvrda: Radomir Đalović više nije trener Maribora

Slovenski mediji navode da bi Radomira Đalovića na klupi Maribora mogao naslijediti Igor Duljaj, bivši trener Partizana

Radomir Đalović više nije trener Maribora, potvrdio je klub na svojoj službenoj stranici. S njim su otišli i članovi stožera Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo i Antonio Pavlinović. Klub im je zahvalio na trudu i poželio uspjeh u nastavku trenerskih karijera.

Đalović je na klupu Maribora sjeo 9. rujna i vodio momčad u tri utakmice, u kojima je ostvario tri pobjede. U prvenstvu je svladao Muru (1-0) i Aluminij (3-2), a u Kupu je s čak 13-0 pregazio amatere iz Jurovskog dola. Time je završio svoj prvi angažman nakon osvajanja dvostruke krune na klupi Rijeke prošle sezone.

Maribor je u priopćenju objasnio razloge raskida suradnje, naglasivši incident koji se dogodio na treningu:

"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, povećana energija. A tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera.

Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen. Izbornik je igrača poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se ispričali zbog neprimjerene reakcije.

U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju."

Slovenski mediji navode da bi Đalovića na klupi mogao naslijediti Igor Duljaj, bivši trener Partizana. Duljaj bi u petak trebao i službeno preuzeti momčad, a pregovore s predstavnicima Maribora vodi u inozemstvu. Duljaj je bivši srpski veznjak koji je igrao za Partizan, Šahtar i Sevastopolj te upisao 47 nastupa za reprezentaciju Srbije. Kao trener radio je u Šahtaru i Partizanu kao pomoćnik, a samostalno je vodio Teleoptik i Partizan.

