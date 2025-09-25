Stigla potvrda: Radomir Đalović više nije trener Maribora

Radomir Đalović više nije trener Maribora, potvrdio je klub na svojoj službenoj stranici. S njim su otišli i članovi stožera Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo i Antonio Pavlinović. Klub im je zahvalio na trudu i poželio uspjeh u nastavku trenerskih karijera.

Đalović je na klupu Maribora sjeo 9. rujna i vodio momčad u tri utakmice, u kojima je ostvario tri pobjede. U prvenstvu je svladao Muru (1-0) i Aluminij (3-2), a u Kupu je s čak 13-0 pregazio amatere iz Jurovskog dola. Time je završio svoj prvi angažman nakon osvajanja dvostruke krune na klupi Rijeke prošle sezone.

Maribor je u priopćenju objasnio razloge raskida suradnje, naglasivši incident koji se dogodio na treningu:

"Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, povećana energija. A tijekom intenzivnog treninga na raskvašenom terenu, pregruba intervencija može dovesti do sukoba, što se dogodilo u našem slučaju. Nakon dvoboja za loptu, izbila je kratka svađa između igrača, koja je eskalirala iz verbalne u fizičku. Intervenirali su igrači i članovi trenerskog stožera.

Među prvima koji ih je razdvojio bio je Radomir Đalović, koji je pritom zadobio udarac. Incident je brzo riješen. Izbornik je igrača poslao u svlačionicu i vodio trening do kraja. Igrači su zajedno napustili teren, a kasnije su se zajedno okupili kako bi se ispričali zbog neprimjerene reakcije.

U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i prethodnog trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju."

Slovenski mediji navode da bi Đalovića na klupi mogao naslijediti Igor Duljaj, bivši trener Partizana. Duljaj bi u petak trebao i službeno preuzeti momčad, a pregovore s predstavnicima Maribora vodi u inozemstvu. Duljaj je bivši srpski veznjak koji je igrao za Partizan, Šahtar i Sevastopolj te upisao 47 nastupa za reprezentaciju Srbije. Kao trener radio je u Šahtaru i Partizanu kao pomoćnik, a samostalno je vodio Teleoptik i Partizan.