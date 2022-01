Drama Novaka Đokovića u Melbourneu puni medijske stupce, dok je u tišini u isti imigracijski hotel privedena i češka tenisačica Renata Voračova (38), specijalistica za parove (83.-WTA), dok u pojedinačnoj konkurenciji nema renking. Njezina priča je, itekako, drugačija od Novakove. Voračova je, naime, prošla carinu, udobno se smjestila pa čak i odigrala meč na pripremnom turniru, a tek ju je onda privela policija.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S jedne strane mi se ovo dogodilo i zbog Novaka. A mislim da nisam jedina. Izuzeća iz zdravstvenih razloga dato je više. Ali, istovremeno bih htjela da ga puste da igra. Mi smo sportaši, došli smo zbog tenisa. Pročitali smo pravila, ispunili uvjete, nakon dugog postupka dobili izuzeće. Zato ne vidim razlog da sjedimo zatvoreni u hotelu - rekla je češka tenisačica za Lidove novini.

Češka tenisačica, također, za razliku od Novaka neće se boriti preko skupih odvjetnika, već se vraća kući. A čini se kako misli i da će Đoković na kraju uspjeti ishoditi potrebnu vizu.

- Nadam se da će Đoković u ponedjeljak uspjeti na sudu. Ali u mom slučaju sve bi se otegnulo još nekoliko dana. Ne želim gubiti vrijeme zbog političkog rata. Mislim da su federalne vlasti zbog Đokovića našle rupu u propisima države Viktorije. Sada njegovi odvjetnici mogu naći rupu u federalnim smjernicama - zaključila je Voračova.

Inače, najbolji svjetski tenisač je imao pravo na svoju ruku napustiti Australiju, ali u tome slučaju bi imao zabranu ulaska u tu zemlju od tri godine, što za njega ne dolazi u obzir.

- Novak je do sada mogao napustiti Australiju, ali da je to učinio donekle bi priznao krivicu koje nema. Priznao bi poraz, a to nije opcija. Ostalo je još par dana do sudske odluke i vjerujem da će donijeti pravu odluku - rekao je Novakov brat Đorđe u razgovoru za RTL.