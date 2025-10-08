Obavijesti

Češki izbornik: Bio bi nam kraj kada bi riskirali protiv Hrvatske

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Hrvatska ima dosta kvalitetnih igrača, ali svakako je krasi organizacija, način na koji se postavi na terenu i kako mogu odmah može napasti protivnika nakon gubitka lopte, rekao je Hašek

Nemam nikakvih dilema, odlučno je izjavio češki izbornik Ivan Hašek, koji je u srijedu poslijepodne najavio ključnu utakmicu u raspletu skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Hrvatske. Hašekova momčad nije se dobro provela na Opus Areni, gdje je izgubila 5-1 od "vatrenih".

Domaćin nema pravo na kiks u Pragu, s obzirom na to kako su Hrvatska i Češka izjednačeni na prvom mjestu skupine s 12 bodova. Međutim, momčad Zlatka Dalića odigrala je utakmicu manje u odnosu na Češku, što znači kako pobjedom može doći do velikih tri boda prednosti.

- Hrvatska je ovdje stigla kompletna, možda samo Stanišić nedostaje, ali u globalu imat će sličan sastav kao u prvoj utakmici. Ovo nije momčad koja će doći igrati na neriješeno, koliko poznajem izbornika Dalića, sigurno neće reći igračima da igraju na remi. Tražit će pobjedu, baš kao i mi. A vjerujem da će nas naši gledatelji gurati do slavlja - rekao je Hašek u konferenciji za javnost.

Osijek: Trening češke nogometne reprezentacije
Osijek: Trening češke nogometne reprezentacije | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Istaknuo je snagu "vatrenih".

- Hrvatska ima dosta kvalitetnih igrača, ali svakako je krasi organizacija, način na koji se postavi na terenu i kako mogu odmah može napasti protivnika nakon gubitka lopte. U tranziciji je odlična, kompaktna momčad kojoj se ne smije dati prostora, ne smijemo protivničke igrače pustiti da se razigraju.

Hašek već zna koje će igrače odabrati za utakmicu.

Podgorica: Trening češke nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Crne Gore
Foto: R.R.

- Već sam odredio sastav, nemamo više nikakvih dilema. Vjerujem da će svi igrači koji su tu biti zdravi i nakon zadnjeg treninga, uključujući Lukasa Provoda, koji je imao manjih problema. Izostanak Patricka Shicka je ogroman hendikep. On je veliko oružje, Patrik ima potencijal zabijati u svakoj utakmici, ali moramo se snaći bez njega i zamijeniti ga.

Svjestan je kako će Češka teško pobijediti jednu od najboljih reprezentacija na svijetu.

- Želim da gledatelji napuste stadion zadovoljni, a mi uzdignute glave. Vjerovat ćemo u prvo mjesto i direktni prolaz, tako ćemo i igrati, a što se tiče rizika, sve ovisi o tijeku utakmice. Kada bismo riskirali i otvorili obranu odmah od početka, tu bi nam bio kraj, moramo biti oprezni oko toga.Imamo još jednu važnu kvalifikacijsku utakmicu na Farskim Otocima, ali utakmica protiv Hrvatske je naravno vrhunac jer nam daje nadu i priliku da se borimo za prvo mjesto. Čak i ako je ta šansa najmanja, moramo igrati za nju -zaključio je Hašek.

