Chisora: Hrgović je nevjerojatan borac. Borba između njega i Itaume će sigurno biti dobra...

Filip Hrgović prošlog je vikenda nokautom u trećoj rundi pobijedio Davea Allena, a Hrgovića bi na ljeto trebala čekati još jedna borba protiv Mosesa Itaume u londonskoj O2 Areni. O 'El Animalu' je govorila i britanska teškaška zvijezda Derek Chisora koji se prisjetio Hrgovićeva poraza od Daniela Duboisa, ali pritom pohvalio njegov povratak u ring. 

Tko je Moses Itauma? Čudo od djeteta koje Britanci uspoređuju s Tysonom stoji na putu Hrgi

- Hrgović je dobar boksač. Ispričat ću vam kratku priču. Sjećate li se kad je izgubio od Daniela Duboisa u Saudijskoj Arabiji? Ušao sam tada u svlačionicu i vidio slomljenog čovjeka. No on se od tada ponovno izgradio i vratio. Pobijedio je u nekoliko mečeva i vratio se - prepričao je Chisora i nastavio hvaliti hrvatskog boksača:

- Sada mu po pogledu vidite koliko je samouvjeren. Je li dobar borac? On je nevjerojatan borac. Postoji razlog zašto ga zovu El Animal. Borba između njega i Itaume sigurno će biti dobra. 

Ipak, njegov favorit u tom meču je Itauma kojeg zovu 'novi Tyson', ali je naglasio kako će to biti teška borba za mladog Britanca. 

Podsjetimo, neslužbeno bi se borba Hrgovića i Itaume trebala održati 8. kolovoza u O2 Areni, a tu informaciju otkrio je George Warren, sin Franka Warrena, Hrgovićeva promotora.  

- Ugovor je kod mene u uredu. Gotovo je, to je zaključena stvar. Kada je Filip ponovno potpisao za Queensberry, potpisao je uz obvezu određenih mečeva, a jedan od njih bio je Moses, tako da su uvjeti s Filipom dogovoreni - rekao je Warren za iFL TV.  

