Dave Allen najavio Hrgovićevu borbu protiv 'novog Tysona': 'To će mu biti prvi pravi test...'

Filip Hrgović (33 godine, 20-1) u trećoj je rundi pobijedio Davea Allena u njegovu rodnom Doncasteru. Bio je to meč dvojice boraca koji su na potpuno različitoj boksačkoj razini. Iako su se s Allenom mučili mnogi prije hrvatskog boksača, Hrgović ništa nije prepuštao slučaju. U prve dvije runde uspostavio je distancu i precizno pogađao Allena.

Sve je kulminiralo u trećoj rundi, kada ga je doveo na konopce pa izveo kanonadu udaraca. Iako je Allen sve primao u glavu, nije se predavao niti padao, a od nokauta ga je spasio njegov kut, koji je bacio ručnik.

Nakon meča Allen se obratio navijačima i ispričao se što ih je razočarao. Naglasio je da je Hrgović bio bolji, ali i da smatra kako se mogao nositi s njegovim pritiskom jer nije nokauter. Sada se oglasio o meču koji je dogovoren praktički odmah nakon što je ovaj završio, a to je borba Hrgovića protiv "novog Mikea Tysona", Mosesa Itaume (21, 14-0).

Sve je dogovoreno i dvojac bi se trebao naći u ringu 8. kolovoza u londonskoj O2 Areni, a iza svega stoji Queensberry Promotions, jedna od najmoćnijih promotorskih kuća u svijetu boksa.

- To je vrlo zanimljiva borba. Hrgović je jako dobar, velik je i dobar udarač koji ima odličan direkt. U svemu je dobar. Mislim da je pobjediv za nekoga tko je tako brz kao Itauma, koji je brži od mene. Neće biti laka meta, tako da će to biti potpuno drukčiji meč, ali Hrgović je peti na svijetu i nije to bez razloga. Itauma će biti prvi test za njega - rekao je Allen.