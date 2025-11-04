Cibona na Kosovu izgubila prvu utakmicu u Europskom kupu

Cibona je u četvrtom kolu Europskog kupa izgubila na gostovanju od Baskhimija 89-69. “Ova utakmica može nam otvoriti željezna vrata”, rekao je u najavi utakmice trener Ivan Rudež, svjestan koliko bi četvrta pobjeda značila za plasman Cibosa među 16 najboljih. Ipak, njegova momčad, uslijed velikog broja gostovanja, djelovala je ispuhano.

Problemi i znak za uzbunu pojavili su se još u nedjelju kada su na gostovanju šokantno poraženi od Dubrovnika. Kao i u toj ligaškoj utakmici, Cibona je loše ušla u dvoboj s Baskhimijem. U prvoj četvrtini postigli su samo sedam koševa, dok je domaćin imao puno prostora u reketu i oko njega za kreaciju te to naplatio s 19 postignutih koševa. Cibona u prvom dijelu nije čak ni iskoristila bonus.

Rudež je vrlo brzo nakon početka druge četvrtine zaigrao s tri playa. U igri su bili Žan Mark Šiško, Krešimir Radovčić i Justin Roberson. Upravo je potonji bio najaktivniji u napadu, no njegovi ulasci često su bili neprecizni, a i kada bi izborio prekršaj, s linije slobodnih bacanja imao je slab učinak. Prednost domaćina nije padala sve do pred kraj četvrtine. Prvo je Šiško, nakon prekršaja Baileya kada je Baskhimi bio u bonusu, pogodio oba slobodna bacanja, a potom je Kamaka Hepa u sljedećem napadu pogodio tricu.

No domaćin je uzeo minutu odmora, reorganizirao se i s osam koševa u dva napada povećao prednost na 12. Cibonina obrana ponovno je bila pasivna i nepokretna, a igrači nisu pravodobno izlazili na šutove izvana. Problem nisu bile ni izgubljene lopte jer su obje momčadi na odmor otišle s devet, nego loša realizacija u napadu. Tome nije pomogla ni vijest koju je klub objavio nekoliko dana prije utakmice da danas neće moći računati na Markusa Lončara.

U trećoj četvrtini nije se mnogo promijenilo, dapače, kriza Cibone još se produbila. Domaćini su nastavili dominirati u skoku u napadu, pa su za svaki promašeni šut imali barem jedan “popravni”. Koliko je neefikasna bila gostujuća momčad u napadu, govori podatak da su 40. koš postigli tek minutu prije kraja treće četvrtine. Uoči posljednje dionice domaćin je imao prednost 65-44.

U posljednjih deset minuta situacija se na parketu nije bitno promijenila. Polovicom posljednje četvrtine Baskhimi je imao 40 skokova, dok su igrači Cibone imali samo 24, pa je prednost domaćina nastavila rasti.

Najbolji kod Cibone bio je Matej Rudan s 18 poena, dok je Šiško ubacio 13, a Katanović osam. Kod domaćina Bailey je zabio 16 poena, Cousins 14.

U skupini J danas još igraju Reggiana i Dijon, a taj je susret počeo nešto kasnije. Ako talijanski favorit pobijedi, Dijon bi ostao bez realnih šansi za prolazak, a Ciboni bi se otvorila mogućnost da bude među šest najboljih drugoplasiranih momčadi.