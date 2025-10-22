Cibona razbudila navijače već za dvije utakmice u Europi. A na putu je i generalni sponzor...

Nije bilo previše onih koji su vjerovali. U Draženov dom stigla je momčad čiji je godišnji proračun blizu sedam milijuna eura. Ili dvostruko više od svih hrvatskih košarkaških prvoligaša. Zajedno. S druge strane čekala je desetak puta jeftinija ekipa, no ekipa koja je, kao i publika, žedno čekala priliku za europske skalpove. I dočekala ju je kad je Axel Julien promašio tricu za produžetak.

Cibona je pobijedila francuski Dijon 76-73, nakon dvije utakmice Europskoga kupa na omjeru je 2-0. Cibona ima i pravo nadati se da će u društvu dvije kudikamo skuplje momčadi - uz Dijon je to talijanska Reggio Emilia - biti među najbolje dvije i proći skupinu.

- Lijepo je dočekati jutro, probuditi se i vidjeti Cibonu na prvome mjestu. Pobijedili smo jaku momčad iz monstruozno jake lige, ovo će odzvoniti u Europi. Velika stvar za nas, klub i nadam se da će ovo oplemeniti hrvatsku košarku. Svatko tko je ušao u dvoranu imat će lijepe uspomene na ovu utakmicu - govorio je trener "vukova" Ivan Rudež.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cibona je, a veća je to pobjeda i od ove na parketu, već u drugoj europskoj utakmici sezone vratila publiku u Draženov dom, koji je opet izgledao kao ozbiljna europska kulisa. Nema na svijetu razmaženije publike od zagrebačke, ali nema ni puno publike u Hrvatskoj kojoj je dovoljno tako malo da se "zapali" za dobru priču. A ta dobra priča za izgubljenu ljubav Cibone i Zagreba mogla je realno biti samo Europa. I zdrava, a onda i europski konkurentna Cibona. Uzmite samo primjer rukometaša Zagreba - kad je Zagreb dobar i kad pobjeđuje bolje od sebe, tražit će se ulaznica više. Kad je ovakav kakav je trenutno, ni dolazak Barcelone neće napuniti donji dio Arene. Tako to ide u Zagrebu i Hrvatskoj.

- Ovdje nema kalkuliranja, bez fige u džepu radimo. Moraš živjeti u pozitivi - istaknuo je Rudež.

A Cibona je pogotovo, nakon svega zadnjih godina, zaslužila malo pozitive. Zbog sebe, navijača, na kraju i zbog hrvatske košarke, čija su pluća upravo Cibona. A još kad se do kraja zakotrlja i priča s generalnim sponzorom...